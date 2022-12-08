Sber CIB сохраняет рекомендацию "держать" для акций Роснефти

Аналитики Sber CIB сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Роснефти", сообщается в материале инвестбанка.

"Результаты "Роснефти" за девять месяцев 2022 года - низкая чистая прибыль и рост капиталовложений. Операционные результаты эмитента оказались несколько хуже, чем в среднем по сектору. Тем не менее EBITDA компании осталась на довольно хорошем уровне, несмотря на снижение рублевых цен нефти марки Urals. "Роснефть" увеличила долю экспортных поставок по нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО), цены которых выше котировок Urals. Значительное негативное влияние на чистую прибыль компании в третьем квартале оказало списание активов в Германии на сумму 56 млрд руб. Вклад чистой прибыли за этот квартал в размер окончательных дивидендов составил 7,5 рублей на акцию, что означает довольно скромную дивидендную доходность за этот период - 2,2%", - указывают эксперты.

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