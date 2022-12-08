"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Chevron с целью $160

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Chevron Corp. с целью $160 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,24%, стоп-приказ: $178, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Вероятно, снижение котировок нефти марки Brent до $77 за баррель; "потолок" цен на нефть оказался высоким, и объемы экспортируемой российской нефти в мире могут остаться на прежних уровнях, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения разворотная фигура "голова и плечи" намекает на возможное движение вниз. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $178 риск на портфель составит 0,26%", - указывают в "Финаме".

Chevron Corp. - крупнейшая интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Основные (по объему доказанных резервов) месторождения, разрабатываемые и эксплуатируемые компанией, находятся в США (29%), Австралии (20%) и Казахстане (18%). 2

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