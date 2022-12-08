ЦБ РФ, скорее всего, оставит ставку на уровне 7,5% в декабре 2022г - Райффайзенбанк

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых на ближайшем заседании (16 декабря 2022 года), сохранив нейтральный сигнал на будущее, считают аналитики Райффайзенбанка.

Эксперты также отмечают, что при прочих равных регулятор сможет вернуться к смягчению монетарной политики в первом полугодии 2023 года - несмотря на возможные проинфляционные эффекты бюджетного канала и активации кредитования, слабый потребительский спрос будет охлаждать ценовую динамику.

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