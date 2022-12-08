"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции ММК

"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 39,5 руб. за штуку, сообщается в аналитическом материале эксперта Антона Старцева.

"ММК"- производитель стали с фокусом на российский рынок, в меньшей степени подверженный влиянию международных санкций, поскольку доля западных стран в его выручке исторически невелика (в пределах 10%). Сравнительную независимость от западных рынков и низкую долговую нагрузку мы относим к сильным сторонам компании. К негативным факторам следует отнести слабую обеспеченность сырьем, но влияние этого фактора может быть компенсировано увеличением предложения сырья на внутреннем рынке за счет перенаправления другими российскими производителями поставок из Европы", - отмечает аналитик.

"Наша оценка справедливой стоимости "ММК" равна 39.5 руб. за акцию, что подразумевает потенциал роста 27% от текущей рыночной цены, - указывает Старцев. - Однако реализация потенциала роста во многом зависит от динамики курса рубля. К потенциальным рискам для компании мы относим возможное увеличение стоимости сырья из-за ухода с рынка зарубежных поставщиков".

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