Акции Southwest Airlines привлекательны для покупок на текущих уровнях - Freedom Finance Global

Акции Southwest Airlines Co. привлекательны для средне- и долгосрочных инвестиций, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"Southwest Airlines анонсировала квартальный дивиденд в размере $0,18 на акцию. Дивидендная доходность Southwest Airlines лишь чуть выше средней по S&P500, что не обеспечивает компании большого конкурентного преимущества на рынке в целом. В то же время намерение авиаперевозчика поделиться прибылью - позитивный сигнал для акционеров и инвесторов в целом, которые присматриваются к акциям сектора", - пишет эксперт.

Southwest Airlines, как и ее конкуренты, приостанавливала дивидендные выплаты в связи с экономической неопределенностью, а также в соответствии с законом CARES Act, напоминает Глинянов. У авиаперевозчика достаточно крепкий баланс, большой запас денежных средств и их эквивалентов, считает эксперт. Это дает возможность реализовывать инвестиционные программы, обслуживать долг и возвращать капитал акционерам.

"Мы сохраняем позитивный среднесрочный прогноз в отношении акций Southwest Airlines и рекомендуем покупать эти бумаги в рамках среднесрочных и долгосрочных стратегий", - резюмирует стратег инвесткомпании.

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