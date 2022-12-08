"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 170 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целевой ценой 170 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 133 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Сбербанк заработал в ноябре 2022г 124,7 млрд руб. чистой прибыли, рост в годовом выражении - 22,7%, за 11 месяцев чистая прибыль составила 174,8 млрд руб., отмечают эксперты. На их взгляд, отчетность банка подтверждает его возвращение на траекторию роста и позволяет рассчитывать на сильные результаты в следующем году.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках восходящего тренда, пытаясь закрепиться выше уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 8% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 133 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,34", - указывают аналитики "Финама".

Сбербанк - российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.

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