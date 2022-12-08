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08 декабря 2022 года 13:46
Возможно укрепление рубля до 62 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Открытие Инвестиции"
Возможно укрепление рубля до 62 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "Рубль укрепился к доллару и евро в среду, 7 декабря, но ослаб по отношению к китайскому юаню. Однако утром в четверг мы уже наблюдаем рост курса российской валюты против всех трёх основных конкурентов. Факторы давления на рубль прежние: подешевевшая нефть, ожидания сокращения профицита торгового баланса в 2023г, рассматриваемый Евросоюзом девятый пакет санкций, который пытаются согласовать к саммиту ЕС на следующей неделе", - пишет эксперт. Однако при курсе выше 63 руб./$1 Шульгин отмечает более активное предложение валюты со стороны экспортёров. К тому же в целом, на взгляд аналитика, геополитические риски несколько ослабли после комментариев президента РФ по поводу применения ядерного оружия. "Укрепление рубля до 62 руб./$1 выглядит возможным в краткосрочной перспективе , - прогнозирует Шульгин. - Интересно будет понаблюдать за активизацией спроса на валюту в диапазоне 62,0-61,5 руб./$1. В любом случае пока перспективы рубля на конец месяца и года мы оцениваем совсем не оптимистично, предполагая ослабление российской валюты в оставшейся части года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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