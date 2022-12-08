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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Вероятна консолидация нефтяных котировок на уровне ниже $80/барр. в ближайшей перспективе - Банк "Санкт-Петербург"
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08 декабря 2022 года 13:01

Вероятна консолидация нефтяных котировок на уровне ниже $80/барр. в ближайшей перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятна консолидация нефтяных котировок на уровне ниже $80 за баррель Brent в ближайшей перспективе, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы Brent в среду на время превышали $80,4/барр. Поддержку им оказывали данные от Минэнерго США, указавшие на очередное сильное снижение запасов нефти за неделю. Тем не менее среду котировки закончили у $77,2/барр., обновив минимум с декабря прошлого года. Рынок нефти продолжает ждать ответной реакции правительства РФ на введенные ограничения. По сообщениям, власти могут запретить продажу нефти странам, поддержавшим ценовой потолок, даже при непрямых поставках. Другим вариантом может быть установка максимального размера дисконта Urals к Brent, выше которого поставки не будут осуществляться. Такой подход снизит шансы сужения дисконта на Urals - покупатели российской нефти, вероятно, будут запрашивать максимально возможные скидки. Итоговые действия властей РФ определят динамику экспортных поступлений и нефтяных цен в мире, но пока фьючерсы Brent могут остаться ниже $80/барр.", - пишут аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


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