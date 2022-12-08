.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Интер РАО
.
08 декабря 2022 года 12:16
BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Интер РАО
Аналитики BCS Express подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО", сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Нам нравится "Интер РАО" за ее относительно скромные капзатраты (хотя мы не можем проверить последние тенденции в отсутствие финансовой отчетности), значительный свободный денежный поток и большой объем денежных средств на балансе. Низкий уровень раскрытия информации - сдерживающий фактор для инвесткейса наряду с исторически низкими дивидендами. Надеемся, что рано или поздно компания возобновит публикацию результатов по МСФО. А пока напоминаем, что истечение срока действия договоров о предоставлении мощности (ДПМ) приведет к поэтапному снижению доходов в каждый из следующих нескольких лет. В ближайшей перспективе срок действия истекает на нескольких активах совокупной мощностью 792 МВт, что повлияет на результаты с 2023 года и уже отражено в нашей модели. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" по бумаге", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ИНТЕР/РАО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
08 декабря 2022 года 16:02
Аналитики Sber CIB сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Роснефти", сообщается в материале инвестбанка. "Результаты "Роснефти" за девять месяцев 2022 года - низкая чистая прибыль и рост капиталовложений. Операционные результаты эмитента оказались несколько хуже, чем в среднем по сектору. Тем... читать дальше
.08 декабря 2022 года 15:39
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Chevron Corp. с целью $160 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,24%, стоп-приказ: $178, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Вероятно, снижение котировок нефти марки... читать дальше
.08 декабря 2022 года 15:19
Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых на ближайшем заседании (16 декабря 2022 года), сохранив нейтральный сигнал на будущее, считают аналитики Райффайзенбанка. Эксперты также отмечают, что при прочих равных регулятор сможет вернуться к смягчению монетарной... читать дальше
.08 декабря 2022 года 14:55
"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 39,5 руб. за штуку, сообщается в аналитическом материале эксперта Антона Старцева. "ММК"- производитель стали с фокусом на российский рынок, в меньшей степени подверженный влиянию... читать дальше
.08 декабря 2022 года 14:33
Акции Southwest Airlines Co. привлекательны для средне- и долгосрочных инвестиций, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов. "Southwest Airlines анонсировала квартальный дивиденд в размере $0,18 на акцию. Дивидендная доходность Southwest Airlines лишь чуть выше средней по S&P500,... читать дальше
.08 декабря 2022 года 14:12
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целевой ценой 170 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 133 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Сбербанк заработал в ноябре... читать дальше
.08 декабря 2022 года 13:46
Возможно укрепление рубля до 62 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "Рубль укрепился к доллару и евро в среду, 7 декабря, но ослаб по отношению к китайскому юаню. Однако утром в четверг мы уже наблюдаем рост... читать дальше
.08 декабря 2022 года 13:24
"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции "МТС" с целевой ценой 281,8 руб. за штуку на горизонте 267 дней, что предполагает потенциал роста 20,87%, отмечается в материале инвесткомпании. "Несмотря на активное развитие цифровых сервисов и продуктов нового поколения, бизнес современных... читать дальше
.08 декабря 2022 года 13:01
Вероятна консолидация нефтяных котировок на уровне ниже $80/барр. в ближайшей перспективе - Банк "Санкт-Петербург"
Вероятна консолидация нефтяных котировок на уровне ниже $80 за баррель Brent в ближайшей перспективе, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Фьючерсы Brent в среду на время превышали $80,4/барр. Поддержку им оказывали данные от Минэнерго США, указавшие на очередное сильное снижение запасов... читать дальше
.08 декабря 2022 года 12:41
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Роснефти" с целевой ценой 391,9 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17,9% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Акции "Роснефти" с начала года отстали от сектора,... читать дальше
.08 декабря 2022 года 11:58
Вероятно очередное ослабление евро в 2023г до 0,95-1,00 к доллару, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций". "После серьезного давления европейской валюте все-таки удалось подняться выше 1,05 к доллару в конце 2022г. В краткосрочной перспективе тренд на укрепление евро может сохраниться. Но в... читать дальше
.08 декабря 2022 года 11:38
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Public Service Enterprise Group с прогнозной стоимостью на уровне $66 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Отличительной особенностью кейса эмитента является фокус компании на атомную генерацию,... читать дальше
.08 декабря 2022 года 11:21
"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Сбербанк опубликовал сокращенные результаты по РПБУ за 11 месяцев 2022г. Как мы видим, Сбер уже по основным доходам превзошел показатели прошлого года. Даже совокупным... читать дальше
.08 декабря 2022 года 11:04
Предновогоднее ралли на американском рынке акций остается под вопросом, усиливаются сомнения, готов ли рынок идти вверх в сложившихся условиях, отмечает в обзоре эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Два фактора, что откинули фондовый рынок США от двухмесячных максимумов и сдерживают покупки бумаг... читать дальше
.08 декабря 2022 года 10:45
Нефть может подешеветь до $75 за баррель Brent в четверг при ухудшении рыночных настроений, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Несмотря на явную перепроданность, цены на нефть Brent в среду не удержали "круглый" уровень в $80/барр., снова пошли вниз во второй половине дня,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.