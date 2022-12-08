BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Интер РАО

Аналитики BCS Express подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Нам нравится "Интер РАО" за ее относительно скромные капзатраты (хотя мы не можем проверить последние тенденции в отсутствие финансовой отчетности), значительный свободный денежный поток и большой объем денежных средств на балансе. Низкий уровень раскрытия информации - сдерживающий фактор для инвесткейса наряду с исторически низкими дивидендами. Надеемся, что рано или поздно компания возобновит публикацию результатов по МСФО. А пока напоминаем, что истечение срока действия договоров о предоставлении мощности (ДПМ) приведет к поэтапному снижению доходов в каждый из следующих нескольких лет. В ближайшей перспективе срок действия истекает на нескольких активах совокупной мощностью 792 МВт, что повлияет на результаты с 2023 года и уже отражено в нашей модели. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" по бумаге", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.