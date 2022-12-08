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Главная / Мнения аналитиков / "Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
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08 декабря 2022 года 11:21
"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Сбербанк опубликовал сокращенные результаты по РПБУ за 11 месяцев 2022г. Как мы видим, Сбер уже по основным доходам превзошел показатели прошлого года. Даже совокупным итогом с начала года чистые процентные доходы и чистые комиссионные доходы превзошли показатели прошлого года. Чистая прибыль вышла на траекторию, заметно превышающую уровень прошлого года. Мы ожидаем за весь 2022г чистую прибыль в размере 250 млрд. рублей или чуть выше, т.к. у Сбербанка традиционно в декабре повышенные операционные расходы. Соответственно, по итогам года можно уже рассчитывать на 5,5 рублей на оба типа акций", - пишут эксперты. Однако аналитики "Солид Брокер" подчеркивают, что по-прежнему не знают, какой запас по достаточности капитала у Сбербанка, - если он достаточный, то банк может решиться и на большие выплаты, чем 50% от прибыли. "Однако ключевое в кейсе Сбера - это потенциальное восстановление прибыли на уровень выше 1 трлн. по итогам следующего года. Поэтому уже через год при текущем статусе кво Сбер может платить выше 25 рублей на акцию. Так что, безусловно, мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для его акций", - резюмируют стратеги инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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