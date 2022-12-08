Вероятна стабилизация доходностей ОФЗ на текущих уровнях в четверг - Sber CIB

Вероятна стабилизация доходностей рублевых гособлигаций на текущих уровнях на торгах в четверг, считают аналитики Sber CIB.

"Минфин в среду разместил ОФЗ в общей сложности на 808 млрд руб. по номиналу, почти повторив ноябрьский рекорд. Значительных дисконтов к вторичному рынку предоставлено не было. Такой результат стал возможен благодаря тому, что многие участники рынка реинвестировали 350 млрд руб., полученные в этот день от погашения ОФЗ-26220. По итогам торгов доходности ОФЗ снизились в среднем на 3 б.п. после успешного проведения аукционов. В четверг доходности стабилизируются на текущих уровнях. По нашему мнению, сдерживающее влияние на спрос окажет ускорение недельной инфляции, которое было почти полностью связано с индексацией тарифов", - отмечают в инвестбанке.

Курс рубля может остаться на уровне 63,5 руб./$1 еще некоторое время, возможно, до второй половины декабря, когда экспортеры активизируют продажи валюты, полагают эксперты.

"Нефтяные котировки могут оставаться под давлением до решения ФРС США по ставке 14 декабря и будут держаться в диапазоне $77-80 за баррель. Однако смягчение карантинных ограничений в Китае способно оказать позитивный эффект на ценовую конъюнктуру рынка нефти", - указывают в Sber CIB.

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