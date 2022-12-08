Вероятно ослабление рубля до 63,5 руб./$1 в четверг - ПСБ

Вероятно ослабление курса рубля в направлении к 63,5 руб./$1 (локальному уровню сопротивления) на торгах в четверг, значимых драйверов для смены динамики не наблюдается, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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