.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%, после падения на 3,1% в сентябре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 3,5%. В январе-октябре промпроизводство увеличилось на 0,1%
 
Спад инфляционного давления в октябре-ноябре временный - аналитики ЦБ
Снижение инфляционного давления в октябре-ноябре носит временный характер, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ. "Влияние отдельных дезинфляционных факторов (в первую очередь рекордного...
 
Россияне заработали на курсовой разнице 240 млрд руб.
Эксперты оценили заработок россиян на курсовой разнице в 240 млрд рублей, пишут "Ведомости", приводящие мнение экспертов. В феврале - марте физлица продали иностранную валюту на российской бирже и в крупнейших банках на сумму 600 млрд рублей, а...
 
Почти две трети россиян воспользовались электронными госуслугами
Среди государственных и муниципальных электронных услуг у россиян наибольшей популярностью пользуются услуги в сфере здравоохранения — в 2021 году за ними обратились 44,6% всех жителей страны, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на данные Института...
 
08 декабря 2022 года 09:51

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 8 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых до конца этого года, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики на фоне опасений по поводу ухудшения ситуации в экономике страны в ближайшее время. Standard & Poor''s 500 завершил "в минусе" пятую сессию подряд, чего не происходило почти два месяца. Nasdaq Composite также снизился. Прирост Dow Jones Industrial Average составил менее двух пунктов. Высокая инфляция и действия Федеральной резервной системы по ужесточению денежно-кредитной политики для сдерживания роста цен могут стать причиной спада в американской экономике. Об этом заявляют многие эксперты, включая высокопоставленных представителей таких банков, как JPMorgan и Goldman Sachs.

Фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют негативную динамику в ходе торгов в четверг, исключением выступает Гонконг. Положительным фактором для рынков являются действия Китая по смягчению антиковидных ограничений, однако среди инвесторов и аналитиков усиливаются опасения относительно ухудшения ситуации в мировой экономике. Значение китайского индекса Shanghai Composite к 8:27 МСК уменьшилось на 0,2% после повышения в начале торговой сессии. Гонконгский индикатор Hang Seng к этому времени вырос на 2,4%. Значение японского Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов на 0,42%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК снизился на 0,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 0,75%.

Между тем цены на нефть поднимаются утром в четверг после резкого снижения накануне, вызванного опасениями рецессии в мировой экономике и данными о росте запасов нефтепродуктов в США. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $77,6 за баррель, что на 0,56% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 2,8%, до $77,17 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $72,56 за баррель, что на 0,76% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт снизился в цене на 3%, до $72,01 за баррель. В среду обе марки обновили минимальные значения с конца декабря прошлого года.

Главным негативным фактором для рынка нефти на этой неделе стали опасения, что ФРС продолжит придерживаться жесткого курса в денежно-кредитной политике с целью замедлить инфляцию. Это может привести к ослаблению экономического роста или даже к рецессии в крупнейшей экономике мира, что скажется и на других странах и приведет к снижению глобального спроса на топливо.

Тем временем данные еженедельного доклада министерства энергетики США, опубликованные накануне, указали на рост запасов бензина на минувшей неделе на 5,32 млн баррелей и увеличение резервов дистиллятов на 6,16 млн баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали рост на 2,47 млн баррелей и 2,35 млн баррелей соответственно. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,19 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 3,42 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 2,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,79 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,16 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 декабря снизился всего на 0,02% и составил 108,99 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,002%, поднявшись до 819,5 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П10" (+0,47%), "ВЭБ.РФ-21" (+0,28%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,17%), а в лидерах снижения - облигации "Полюс ПБО-01" (-0,56%), "ГТЛК-002Р-01" (-0,33%) и "РЖД-32" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Евразийский банк развития (ЕАБР) завершил размещение 3-летних облигаций серии 003Р-005 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 1 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,7% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 9,94% годовых. Купоны полугодовые.

АО "Позитив Текнолоджиз" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 5 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,55% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 10,97% годовых. Купоны квартальные.

ВЭБ установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии ПБО-001Р-35 объемом 30 млрд рублей на уровне 9,55% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 7 декабря без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 15 декабря. ВЭБ 6 декабря разместил выпуск 2-летних облигаций серии ПБО-001Р-34 объемом 25 млрд рублей по ставке 9,35% годовых.

ООО "ИЭК Холдинг" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом не более 2 млрд рублей на уровне не выше 13% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 13,65% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок пройдет во второй декаде декабря. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

АО "ЕвроТранс" во второй половине декабря планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир доходности - премия около 500 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны ежемесячные. Московская биржа 6 декабря зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом 15 млрд рублей.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставки 11-16-го купонов облигаций серии 002Р-03 объемом 30 млрд рублей на уровне 9,3% годовых. Компания разместила выпуск 002Р-03 в декабре 2017 года по ставке 7,75% годовых. Ставки 2-10-го купонов были приравнены к ставке 1-го купона. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 10-11-го купонов серии 001Р-04R в размере 8,1% годовых. Бонды объемом 25 млрд рублей были размещены в мае 2018 года сроком на 10 лет. Ставка текущего купона - 6,65% годовых. По облигациям 19 декабря предстоит исполнение оферты.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 18-го купона облигаций серии БО-29 на уровне 7,5% годовых. Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в июне 2014 года. В мае и июне 2021 года компания досрочно погасила бумаги на 2 млрд 499 млн 994 тыс. рублей, выкупленные ранее по офертам, таким образом, в обращении находится 6 облигаций на 6 тыс. рублей. Ставка текущего купона - 10% годовых. По выпуску 26 декабря предстоит исполнение оферты.

ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 12-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 декабря 2022 года 16:02
Sber CIB сохраняет рекомендацию "держать" для акций Роснефти
Аналитики Sber CIB сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Роснефти", сообщается в материале инвестбанка. "Результаты "Роснефти" за девять месяцев 2022 года - низкая чистая прибыль и рост капиталовложений. Операционные результаты эмитента оказались несколько хуже, чем в среднем по сектору. Тем...    читать дальше
.
08 декабря 2022 года 15:39
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Chevron с целью $160
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Chevron Corp. с целью $160 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,24%, стоп-приказ: $178, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Вероятно, снижение котировок нефти марки...    читать дальше
.
08 декабря 2022 года 15:19
ЦБ РФ, скорее всего, оставит ставку на уровне 7,5% в декабре 2022г - Райффайзенбанк
Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых на ближайшем заседании (16 декабря 2022 года), сохранив нейтральный сигнал на будущее, считают аналитики Райффайзенбанка. Эксперты также отмечают, что при прочих равных регулятор сможет вернуться к смягчению монетарной...    читать дальше
.
08 декабря 2022 года 14:55
"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции ММК
"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 39,5 руб. за штуку, сообщается в аналитическом материале эксперта Антона Старцева. "ММК"- производитель стали с фокусом на российский рынок, в меньшей степени подверженный влиянию...    читать дальше
.
08 декабря 2022 года 14:33
Акции Southwest Airlines привлекательны для покупок на текущих уровнях - Freedom Finance Global
Акции Southwest Airlines Co. привлекательны для средне- и долгосрочных инвестиций, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов. "Southwest Airlines анонсировала квартальный дивиденд в размере $0,18 на акцию. Дивидендная доходность Southwest Airlines лишь чуть выше средней по S&P500,...    читать дальше
.
08 декабря 2022 года 14:12
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 170 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целевой ценой 170 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 133 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Сбербанк заработал в ноябре...    читать дальше
.
08 декабря 2022 года 13:46
Возможно укрепление рубля до 62 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Открытие Инвестиции"
Возможно укрепление рубля до 62 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "Рубль укрепился к доллару и евро в среду, 7 декабря, но ослаб по отношению к китайскому юаню. Однако утром в четверг мы уже наблюдаем рост...    читать дальше
.
08 декабря 2022 года 13:24
"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции МТС с целью 281,8 руб
"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции "МТС" с целевой ценой 281,8 руб. за штуку на горизонте 267 дней, что предполагает потенциал роста 20,87%, отмечается в материале инвесткомпании. "Несмотря на активное развитие цифровых сервисов и продуктов нового поколения, бизнес современных...    читать дальше
.
08 декабря 2022 года 13:01
Вероятна консолидация нефтяных котировок на уровне ниже $80/барр. в ближайшей перспективе - Банк "Санкт-Петербург"
Вероятна консолидация нефтяных котировок на уровне ниже $80 за баррель Brent в ближайшей перспективе, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Фьючерсы Brent в среду на время превышали $80,4/барр. Поддержку им оказывали данные от Минэнерго США, указавшие на очередное сильное снижение запасов...    читать дальше
.
08 декабря 2022 года 12:41
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Роснефти
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Роснефти" с целевой ценой 391,9 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17,9% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Акции "Роснефти" с начала года отстали от сектора,...    читать дальше
.
08 декабря 2022 года 12:16
BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Интер РАО
Аналитики BCS Express подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО", сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Нам нравится "Интер РАО" за ее относительно скромные капзатраты (хотя мы не можем проверить последние тенденции в отсутствие финансовой отчетности), значительный...    читать дальше
.
08 декабря 2022 года 11:58
Вероятно очередное ослабление евро в 2023г до 0,95-1,00 к доллару - "Тинькофф Инвестиции"
Вероятно очередное ослабление евро в 2023г до 0,95-1,00 к доллару, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций". "После серьезного давления европейской валюте все-таки удалось подняться выше 1,05 к доллару в конце 2022г. В краткосрочной перспективе тренд на укрепление евро может сохраниться. Но в...    читать дальше
.
08 декабря 2022 года 11:38
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Public Service Enterprise Group
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Public Service Enterprise Group с прогнозной стоимостью на уровне $66 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Отличительной особенностью кейса эмитента является фокус компании на атомную генерацию,...    читать дальше
.
08 декабря 2022 года 11:21
"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Сбербанк опубликовал сокращенные результаты по РПБУ за 11 месяцев 2022г. Как мы видим, Сбер уже по основным доходам превзошел показатели прошлого года. Даже совокупным...    читать дальше
.
08 декабря 2022 года 11:04
Предновогоднее ралли на рынке акций США остается под вопросом - BCS Express
Предновогоднее ралли на американском рынке акций остается под вопросом, усиливаются сомнения, готов ли рынок идти вверх в сложившихся условиях, отмечает в обзоре эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Два фактора, что откинули фондовый рынок США от двухмесячных максимумов и сдерживают покупки бумаг...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.