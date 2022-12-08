Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 8 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых до конца этого года, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики на фоне опасений по поводу ухудшения ситуации в экономике страны в ближайшее время. Standard & Poor''s 500 завершил "в минусе" пятую сессию подряд, чего не происходило почти два месяца. Nasdaq Composite также снизился. Прирост Dow Jones Industrial Average составил менее двух пунктов. Высокая инфляция и действия Федеральной резервной системы по ужесточению денежно-кредитной политики для сдерживания роста цен могут стать причиной спада в американской экономике. Об этом заявляют многие эксперты, включая высокопоставленных представителей таких банков, как JPMorgan и Goldman Sachs.

Фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют негативную динамику в ходе торгов в четверг, исключением выступает Гонконг. Положительным фактором для рынков являются действия Китая по смягчению антиковидных ограничений, однако среди инвесторов и аналитиков усиливаются опасения относительно ухудшения ситуации в мировой экономике. Значение китайского индекса Shanghai Composite к 8:27 МСК уменьшилось на 0,2% после повышения в начале торговой сессии. Гонконгский индикатор Hang Seng к этому времени вырос на 2,4%. Значение японского Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов на 0,42%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК снизился на 0,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 0,75%.

Между тем цены на нефть поднимаются утром в четверг после резкого снижения накануне, вызванного опасениями рецессии в мировой экономике и данными о росте запасов нефтепродуктов в США. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $77,6 за баррель, что на 0,56% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 2,8%, до $77,17 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $72,56 за баррель, что на 0,76% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт снизился в цене на 3%, до $72,01 за баррель. В среду обе марки обновили минимальные значения с конца декабря прошлого года.

Главным негативным фактором для рынка нефти на этой неделе стали опасения, что ФРС продолжит придерживаться жесткого курса в денежно-кредитной политике с целью замедлить инфляцию. Это может привести к ослаблению экономического роста или даже к рецессии в крупнейшей экономике мира, что скажется и на других странах и приведет к снижению глобального спроса на топливо.

Тем временем данные еженедельного доклада министерства энергетики США, опубликованные накануне, указали на рост запасов бензина на минувшей неделе на 5,32 млн баррелей и увеличение резервов дистиллятов на 6,16 млн баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали рост на 2,47 млн баррелей и 2,35 млн баррелей соответственно. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,19 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 3,42 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 2,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,79 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,16 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 декабря снизился всего на 0,02% и составил 108,99 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,002%, поднявшись до 819,5 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П10" (+0,47%), "ВЭБ.РФ-21" (+0,28%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,17%), а в лидерах снижения - облигации "Полюс ПБО-01" (-0,56%), "ГТЛК-002Р-01" (-0,33%) и "РЖД-32" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Евразийский банк развития (ЕАБР) завершил размещение 3-летних облигаций серии 003Р-005 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 1 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,7% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 9,94% годовых. Купоны полугодовые.

АО "Позитив Текнолоджиз" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 5 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,55% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 10,97% годовых. Купоны квартальные.

ВЭБ установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии ПБО-001Р-35 объемом 30 млрд рублей на уровне 9,55% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 7 декабря без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 15 декабря. ВЭБ 6 декабря разместил выпуск 2-летних облигаций серии ПБО-001Р-34 объемом 25 млрд рублей по ставке 9,35% годовых.

ООО "ИЭК Холдинг" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом не более 2 млрд рублей на уровне не выше 13% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 13,65% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок пройдет во второй декаде декабря. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

АО "ЕвроТранс" во второй половине декабря планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир доходности - премия около 500 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны ежемесячные. Московская биржа 6 декабря зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом 15 млрд рублей.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставки 11-16-го купонов облигаций серии 002Р-03 объемом 30 млрд рублей на уровне 9,3% годовых. Компания разместила выпуск 002Р-03 в декабре 2017 года по ставке 7,75% годовых. Ставки 2-10-го купонов были приравнены к ставке 1-го купона. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 10-11-го купонов серии 001Р-04R в размере 8,1% годовых. Бонды объемом 25 млрд рублей были размещены в мае 2018 года сроком на 10 лет. Ставка текущего купона - 6,65% годовых. По облигациям 19 декабря предстоит исполнение оферты.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 18-го купона облигаций серии БО-29 на уровне 7,5% годовых. Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в июне 2014 года. В мае и июне 2021 года компания досрочно погасила бумаги на 2 млрд 499 млн 994 тыс. рублей, выкупленные ранее по офертам, таким образом, в обращении находится 6 облигаций на 6 тыс. рублей. Ставка текущего купона - 10% годовых. По выпуску 26 декабря предстоит исполнение оферты.

ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 12-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.