Возможно ослабление рубля на торгах в четверг - "Алор Брокер"

Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару США в течение торговой сессии в четверг, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль в среду укрепился к доллару на полпроцента. Отчасти это было связано с тем, что некоторые инвесторы сбросили валюту для участия в аукционах Минфина по ОФЗ. Финансовое ведомство привлекло вчера около 808 млрд руб., показав второй результат в истории. За счет этого роста рубль частично снял накопленную перепроданность и в четверг вполне может возобновить снижение. Слабеющий рубль всегда позитивен для экспортеров, прежде всего, металлургов", - отмечает эксперт в комментарии.

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