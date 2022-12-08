S&P 500 снизился 5-й день подряд

Фондовые индексы США завершили торги в среду без единой динамики. Индексы стран АТР демонстрируют негативную динамику в четверг, исключением выступает Гонконг. Цены на нефть поднимаются утром в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики на фоне опасений по поводу ухудшения ситуации в экономике страны в ближайшее время.

Standard & Poor''s 500 завершил "в минусе" пятую сессию подряд, чего не происходило почти два месяца, отмечает MarketWatch. Nasdaq Composite также снизился. Прирост Dow Jones Industrial Average составил менее двух пунктов.

"Иногда трудно точно определить катализаторы всех этих движений, которые мы видим. Это был очень волатильный год, и сложно было понять, на что реагирует рынок - на настроения или на реальные новости", - отмечает глава отдела американских акций UBS Global Wealth Management Дэвид Лефковиц.

Высокая инфляция и действия Федеральной резервной системы по ужесточению денежно-кредитной политики для сдерживания роста цен могут стать причиной спада в американской экономике. Об этом заявляют многие эксперты, включая высокопоставленных представителей таких банков, как JPMorgan и Goldman Sachs.

"Растут опасения, что экономику ждут тяжелые времена, поскольку лихорадочная инфляция и горькое лекарство "процентные ставки", используемое для ее снижения, начинают действовать", - полагает старший аналитик по инвестициям и рынкам Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

По сообщениям СМИ, Morgan Stanley (SPB: MS) планирует уволить примерно 1,6 тыс. человек, или порядка 2% общего штата, из-за опасений рецессии в США. На конец третьего квартала в банке работали свыше 80 тыс. человек по сравнению с примерно 60 тыс. до начала пандемии коронавирусной инфекции.

Глава Goldman Sachs Group (SPB: GS) Дэвид Соломон отметил, что его банку, вероятно, придется сократить численность сотрудников в определенных подразделениях и в целом придерживаться более осторожной финансовой стратегии на фоне растущей экономической неопределенности. С аналогичными заявлениями выступило и руководство Bank of America Corp. (SPB: BAC).

Котировки акций Goldman Sachs и Bank of America снизились в среду на 0,8%, Morgan Stanley - на 0,3%.

Brown-Forman (SPB: BF.B), производитель виски Jack Daniel''s и других алкогольных напитков, сократил чистую прибыль в августе-октябре, при этом она оказалась хуже ожиданий рынка. Цена бумаг компании упала за день на 7,3%.

Microsoft Corp. (SPB: MSFT) сообщила о достижении соглашения с Nintendo Co. о выпуске видеоигр популярной серии Call of Duty на приставках японской компании в течение десяти лет при условии, что регуляторы одобрят слияние Microsoft с дистрибьютором этих игр Activision Blizzard (SPB: ATVI). Акции Microsoft и Activision Blizzard подешевели на 0,2%.

Кроме того, снизилась капитализация производителей электромобилей. Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) опустились на 3,2%, ADR китайских NIO (SPB: NIO) и XPeng (SPB: XPEV) - на 5% и 5,9% соответственно.

Цена бумаг MongoDB Inc. (SPB: MDB) взлетела более чем на 23%. Разработчик систем управления базами данных неожиданно завершил третий финквартал (август-октябрь) с чистой прибылью и заявил, что текущий период он также закончит "в плюсе".

Toll Brothers (SPB: TOL) увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом финквартале (август-октябрь). На этой новости бумаги строительной компании подорожали на 7,8%.

Производитель продуктов питания Campbell Soup Co. (SPB: CPB) в августе-октябре получил скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий, а также повысил прогноз на весь фингод. Цена бумаг компании подскочила на 6%.

State Street Corp. (SPB: STT) объявил о расширении программы выкупа своих акций в четвертом квартале на $500 млн - до $1,5 млрд. В результате капитализация банка взлетела на 8,2%.

Акции Mobileye Global Inc., занимающейся разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей, прибавили в цене 5,4%. Выручка компании, которая ранее являлась подразделением Intel Corp. (SPB: INTC), в минувшем квартале превзошла ожидания.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 1,58 пункта - до 33597,92 пункта.

Лидерами повышения котировок среди компонентов индекса стали акции 3M Co. (SPB: MMM), подорожавшие на 1,4%, и Merck & Co. (SPB: MRK), которые выросли в цене на 1,1%. Наиболее значительно снизилась стоимость Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 2,1% и Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,4%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день уменьшилось на 7,34 пункта (0,19%), составив 3933,92 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 56,34 пункта (0,51%), завершив сессию на отметке 10958,55 пункта.

Фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют негативную динамику в ходе торгов в четверг, исключением выступает Гонконг.

Положительным фактором для рынков являются действия Китая по смягчению антиковидных ограничений, однако среди инвесторов и аналитиков усиливаются опасения относительно ухудшения ситуации в мировой экономике, отмечает Trading Economics.

Значение китайского индекса Shanghai Composite к 8:27 МСК уменьшилось на 0,2% после повышения в начале торговой сессии.

Гонконгский индикатор Hang Seng к этому времени вырос на 2,4%.

Наиболее существенное повышение котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции Alibaba Health Information Technology Ltd., которая предоставляет ИТ-услуги в медицинской сфере, - на 9,3%.

Помимо этого, существенно подорожали бумаги девелоперов Sands China (SPB: 1928) и New World Development Co. - на 8,1% и 6,6% соответственно, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 6,5%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 5,1%.

Стоимость акций ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) повысилась на 4,5% и 4,6% соответственно, Tencent Holdings Ltd. (SPB: 700) - на 4,3%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,1%.

В ожидании увеличения притока посетителей значительно выросла цена акций владельцев казино: Wynn Macau - на 15,2%, MGM China Holdings - на 10,8%, SJM Holdings - на 7,2%.

Значение японского Nikkei 225 к 8:24 МСК уменьшилось на 0,55%.

В число лидеров снижения котировок среди компонентов индекса входят акции производителя двигателей Nidec Corp. (-2,7%), разработчика игр Konami Group Corp. (-2,5%) и производителя потребительской электроники Sony Group (-2,1%).

Также дешевеют бумаги автомобильных компаний Nissan Motor (-0,7%) и Toyota Motor (-0,5%), ритейлера одежды Fast Retailing (-1,3%), финансовой группы Mitsubishi UFJ (-1,3%).

Экономика Японии в третьем квартале снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные официальные данные. Предварительно сообщалось о сокращении на 0,3%. Средний прогноз аналитиков не предполагал изменения показателя.

ВВП страны уменьшился впервые с третьего квартала 2021 года. Это обусловлено повышением цен, что негативно сказывается на расходах населения страны, а также ослаблением курса иены относительно мировых валют.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК снизился на 0,9%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. опустились на 0,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,9%.

Значение австралийского индекса S&P/ASX 200 уменьшилось на 0,75%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизились на 0,8% и 0,9% соответственно.

Цены на нефть поднимаются утром в четверг после резкого снижения накануне, вызванного опасениями рецессии в мировой экономике и данными о росте запасов нефтепродуктов в США.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $77,79 за баррель, что на $0,62 (0,8%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,18 (2,8%), до $77,17 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,64 за баррель, что на $0,63 (0,87%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт снизился в цене на $2,24 (3%), до $72,01 за баррель.

В среду обе марки обновили минимальные значения с конца декабря прошлого года.

Главным негативным фактором для рынка нефти на этой неделе стали опасения, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит придерживаться жесткого курса в денежно-кредитной политике с целью замедлить инфляцию. Это может привести к ослаблению экономического роста или даже к рецессии в крупнейшей экономике мира, что скажется и на других странах и приведет к снижению глобального спроса на топливо.

Тем временем данные еженедельного доклада министерства энергетики США, опубликованные накануне, указали на рост запасов бензина на минувшей неделе на 5,32 млн баррелей и увеличение резервов дистиллятов на 6,16 млн баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали рост на 2,47 млн баррелей и 2,35 млн баррелей соответственно.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,19 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 3,42 млн баррелей.

"Если запасы нефти продолжат снижаться, это может изменить в целом медвежий тренд, который преобладает на нефтяном рынке в последний месяц", - отметил Робби Фрейзер из Schneider Electric.