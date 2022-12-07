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07 декабря 2022 года 19:40

Рынок акций РФ в среду замедлил снижение благодаря коррекции нефти, выросли Норникель и "Система"

Москва. 7 декабря. Снижение рынка акций РФ вслед за мировыми фондовыми площадками из-за опасений рецессии в мировой экономике замедлилось в среду благодаря отскоку нефти от минимумов с начала года (Brent пытается удержаться у $80 за баррель). Индекс Мосбиржи после отката днем ниже 2170 пунктов отскочил выше 2190 пунктов, выросли бумаги "Норникеля" на фоне подорожавших металлов и подросли акции АФК "Система" на дивидендных новостях.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2192,88 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1098,93 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,4%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 62,83 рубля (-0,26 рубля).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,4%), акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

ВТБ временно приостанавливает выплату купонного дохода по ряду выпусков субординированных облигаций, а также по выпуску бессрочных еврооблигаций, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-службе банка. Как пояснили в ВТБ, решение о временной приостановке выплат принято в целях укрепления капитальной позиции, такая мера предусмотрена условиями выпусков и согласована с регулятором.

Подорожали акции "Норникеля" (+1,4%), АФК "Система" (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +1,2% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%).

Акции АФК "Система" выросли на фоне известий, что акционеры АФК могут рассчитывать на получение дивидендов по итогам 2022 года, о чем сообщил основатель и крупнейший акционер корпорации Владимир Евтушенков. Он не стал комментировать их возможный размер. "Еще не закончился год, сейчас нельзя точно сказать", - сказал бизнесмен. Евтушенков также отметил, что, насколько ему известно, АФК не планирует проводить buyback.

По итогам 2021 года АФК "Система" не выплачивала дивиденды. Такое решение объяснялось сохраняющейся высокой рыночной волатильностью, а также приоритетностью обеспечения финансовой устойчивости и достаточной ликвидности корпорации.

Дивидендная политика "Системы" на 2021-2023 годы была представлена в мае прошлого года. По ней в 2022 году планировалось выплатить дивиденды в размере не менее 0,41 рубля на обыкновенную акцию, базовый объем дивидендов - около 4 млрд рублей. Согласно дивполитике, в 2023 году корпорация может выплатить 0,52 рубля на акцию (базовый объем дивидендов - около 5 млрд рублей).

Выплаты АФК по итогам 2020 года составили 0,31 рубля на акцию, всего - 2,99 млрд рублей.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, в среду на рынке акций в аутсайдерах выступил банковский сектор на фоне решения ВТБ приостановить выплату по ряду субординированных облигаций. Тем не менее, учитывая масштабы и системную значимость банка, его стабильной работе ничего не угрожает. Подобное решение ВТБ может свидетельствовать о действиях по агрегированию средств для осуществления сделок M&A. Просели расписки TCS Group на фоне опасений, что финансовая организация будет включена в 9-й санкционный пакет Евросоюза, где давно испытывают проблемы с обнаружением новых целей своей санкционной деятельности.

В остальном, рынок продолжает негативно реагировать на дешевеющую нефть. Уровень поддержки 100-дневной скользящей средней (2175 пунктов) по индексу МосБиржи остается под угрозой - если он не устоит, актуальным станет дальнейшее снижение в район 50-дневной скользящей (около 2113 пунктов), полагает аналитик.

Накануне банкиры из JPMorgan, Bank of America и Goldman Sachs спрогнозировали ухудшение ситуации в мировой экономике в 2023 году. Фактически, параллельно ожидается рецессия в США, Великобритании, еврозоне и Японии. В подобных условиях доллар может выиграть от более высокой устойчивости финансовой системы и более высоких ставок. Представители ЕЦБ продолжают говорить о повышении ключевой ставки. Накануне главный экономист европейского регулятора высказался в пользу ещё нескольких повышений, даже на фоне возможного прохождения пика инфляции. Соответственно, признаки рецессии лишь усиливают негативные ожидания инвесторов, считает Кочетков.

Подобные прогнозы кажутся еще мрачнее, если учитывать достаточно твердую решимость ФРС бороться с инфляцией высокой ставкой. Надежды оптимистов пока связаны с отчетом по потребительским ценам, который будет опубликован 12 декабря. Если признаки замедления инфляции окажутся достаточными, то некоторые аналитики предполагают возможный рост S&P 500 на 10% до конца текущего года, отмечает Кочетков.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в среду продолжил умеренную нисходящую коррекцию, реагируя на падение ценовых уровней в нефти и локальный импульс укрепления рубля.

В глобальном разрезе текущие настроения можно охарактеризовать как нейтрально осторожные. Инвесторов беспокоит последняя макростатистика по внешней торговле КНР (экспорт из КНР в ноябре снизился на 8,7% в годовом выражении, а импорт упал на 10,6%). Европейская статистика дня (предварительная оценка ВВП еврозоны за III квартал и октябрьские показатели промышленного производства Германии) вышла лучше прогнозов, что немного сгладило общую картину.

Другой повод для сдержанности биржевых "быков" - приближающееся заседание ФРС (14 декабря). Последние данные по рынку труда и экономической активности в США были лучше прогнозов, что может склонить Федрезерв к более уверенному повышению ставок. Впрочем, базовым сценарием по-прежнему остается повышение ставок в декабре на 50 б.п., до диапазона 4,25-4,5%.

На рынке нефти сохраняется ценовая нестабильность на фоне действия комплекса факторов - от негативной экономической статистики и развития истории с эмбарго и потолком цен на сырье из РФ до политики ОПЕК+, сигналов о смягчении локдаунов в Китае и динамики изменения запасов в США. Краткосрочно не исключен отскок Brent выше $80 за баррель в свете накопленной перепроданности.

Индекс МосБиржи в четверг будет формироваться в пределах 2125-2225 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, снижение рынка акций РФ к вечеру сменилось слабой смешанной динамикой - коррекция приостановилась благодаря отскоку нефти, а также публикации сильных финансовых результатов и объявлению рядом компаний о планируемой выплате дивидендов. Акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) подросли на новостях о завершении модернизации мясоперерабатывающих предприятий в Башкирии. Котировки АФК "Система" получили поддержку после заявлений главы корпорации Евтушенкова о возможных дивидендных выплатах за 2022 год.

Прогноз для индекса МосБиржи на четверг - колебания в коридоре 2100-2200 пунктов, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ остается под давлением ухудшения мировых настроений и отсутствия внутренних драйверов для роста.

Акционеры ПАО "Группа Черкизово" (+2%, до 2927 рублей) накануне утвердили дивиденды за 2021 год в размере 148,05 руб. на акцию с доходностью около 5% и закрытием реестра уже 12 декабря. Последний день с дивидендами акции, таким образом, можно будет купить в четверг, 8 декабря.

В среду стало известно, что основатель ПАО "Белуга Групп" (MOEX: BELU) (+1%, до 2842 рублей) Александр Мечетин сократил долю в компании до 39% с 58% и покидает пост председателя правления. "Белуга" при этом остается дивидендной историей с ожидаемой доходностью около 2,5% за 9 месяцев 2022 года и закрытием реестра 23 января.

На зарубежных фондовых площадках к вечеру в среду настроения без очевидных причин несколько улучшились, но американский рынок сохраняет потенциал развития нисходящего движения в ближайшие дни, что предупреждает о рисках возвращения к продажам. Нефтяные котировки пытаются отступить от очередных минимумов, но говорить о смене основного нисходящего тренда пока не приходится. Индексы МосБиржи и РТС к концу дня также восстановили позиции не в последнюю очередь благодаря дивидендным историям. В четверг с промежуточными выплатами можно будет последний день купить акции "Черкизово", акционеры "ФосАгро" (MOEX: PHOR) должны одобрить дивиденды за 9 месяцев текущего года, а совет директоров "ТГК-1" (MOEX: TGKA) даст рекомендации по выплатам. Дивидендный фактор сейчас остается одним из немногочисленных драйверов для роста, полагает Кожухова.

В США накануне индексы акций снизились на 1-2% во главе с Nasdaq на растущих опасениях рецессии в экономике США, снижение S&P 500 (-1,4%) зафиксировано четвертые торги подряд.

Инфляция истощит финансовые запасы американцев и может привести к рецессии примерно в середине следующего года, полагает глава банка JPMorgan Джейми Даймон. Его коллега из Goldman Sachs Дэвид Соломон также ожидает рецессии в ближайшие месяцы, и рынки, по его мнению, ждет неспокойный период.

В Азии в среду также наблюдалось снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 3,2%). В Европе индексы вечером вышли в "плюс" (индексы FTSE, CAC40 подросли на 0,1-0,2%, DAX сократил снижение до 0,1%), в США динамика смешанная (индекс Dow подрос на 0,3%, Nasdaq просел на 0,2%, S&P 500 топчется на уровне вторника).

Объем китайского экспорта в ноябре сократился на 8,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил $296,1 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали менее существенное снижение показателя - на 2%.

Снижение экспорта зафиксировано второй месяц подряд, причем темпы падения в ноябре стали максимальными с февраля 2020 года. Специалисты связывают такое сокращение главным образом с падением спроса в мире на фоне замедления роста глобальной экономики.

Объем импорта КНР в прошлом месяце снизился на 10,6% в годовом выражении, до $226,2 млрд, после сокращения на 0,7% в октябре. Экономисты ожидали падения на 4%.

Производительность труда в США в III квартале 2022 года увеличилась на 0,8%, свидетельствуют окончательные данные Минтруда страны. Тем временем стоимость рабочей силы в Соединенных Штатах в июле-сентябре повысилась на 2,4%. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,6% и повышение второго на 3,1%, сообщает Trading Economics.

Предварительная оценка указывала на увеличение производительности труда на 0,3% и рост стоимости рабочей силы на 3,5%.

На нефтяном рынке вечером цены остаются под давлением продаж на опасениях спада в мировой экономике и, соответственно, снижения спроса на нефть в 2023 году.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $78,84 за баррель (-0,6% и -4% во вторник), январская цена WTI - $73,65 за баррель (-0,8% и -3,5% во вторник).

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2022 год с $102,13 до $101,48 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Отмечается, что в ноябре средняя спотовая цена на Brent составила $91 за баррель.

Минэнерго также понизило оценку стоимости Brent на 2023 год с $95,33 до $92,36 за баррель из-за предпосылок роста мировых запасов нефти к концу 2023 года.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции VEON (MOEX: VEON) (-8,7%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-6,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-4%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-3,4%).

Подорожали бумаги "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+5,9%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+2,3%), ПАО "Группа Черкизово" (+2%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,7%), бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 27,42 млрд рублей (из них 8,93 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,91 млрд рублей на бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) и 1,71 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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