Котировки евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику на фоне растущих в цене UST

Москва. 7 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду смешанную динамику на фоне растущих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 78 базисных пунктов, подорожав до 59,85% от номинала (их доходность снизилась на 13,5 базисного пункта - до 10,47% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году снизились в среду на 37 базисных пунктов к предыдущему закрытию - до 60,62% от номинала (доходность выросла на 6,5 базисного пункта, до 10,09% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 14 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 61 базисный пункт - до 41,8% от номинала (его доходность выросла на 18 базисных пунктов и составила 13,31% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 43,29% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 32,05% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 43 базисных пункта - до 43,26% от номинала (их доходность снизилась на 27 базисных пунктов - до 26,34% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 18 базисных пунктов, до 41,35% от номинала (их доходность выросла на 11 базисных пунктов - до 21,46% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 47 базисных пунктов, до 74,07% от номинала (его доходность снизилась на 82 базисных пункта - до 46,91% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 3 базисных пункта, составив 65,02% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 7 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом ситуация на мировых рынках капитала остается нестабильной, что стимулирует спрос глобальных инвесторов на "защитные" активы, каковыми традиционно считаются американские казначейские обязательства.

Фондовые индексы США демонстрируют отрицательную динамику в начале торгов 7 декабря на опасениях ухудшения ситуации в экономике страны в ближайшее время. Высокая инфляция и действия Федеральной резервной системы по ужесточению денежно-кредитной политики для ее сдерживания могут стать причиной спада в американской экономике. Об этом заявляют многие эксперты, включая высокопоставленных представителей таких банков, как JPMorgan Chase и Goldman Sachs.

Инфляция истощит финансовые запасы американцев и может привести к рецессии примерно в середине следующего года, полагает глава банка JPMorgan Chase Джейми Даймон. Его коллега из Goldman Sachs Дэвид Соломон также ожидает рецессии в ближайшие месяцы, и рынки, по его мнению, ждет неспокойный период.