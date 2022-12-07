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07 декабря 2022 года 19:00
Девальвация рубля в 2023г будет умеренной и постепенной - "Тинькофф Инвестиции"
Девальвация рубля в 2023 году будет умеренной и постепенной, говорится в комментарии "Тинькофф Инвестиций". Аналитики считают, что в условиях торгового профицита (даже сокращающегося) и отсутствия эффективного бюджетного правила рубль в следующем году продолжит тяготеть к укреплению. "Поэтому мы, в отличие от других инвестдомов, не ждем существенной девальвации рубля в 2023 году. По нашим оценкам, она будет умеренной и постепенной - до уровня около 63-66 руб./$1 в первом полугодии 2023г и 65-68 руб./$1 во втором", - прогнозируют эксперты "Тинькофф Инвестиций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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