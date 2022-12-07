Девальвация рубля в 2023г будет умеренной и постепенной - "Тинькофф Инвестиции"

Девальвация рубля в 2023 году будет умеренной и постепенной, говорится в комментарии "Тинькофф Инвестиций".

Аналитики считают, что в условиях торгового профицита (даже сокращающегося) и отсутствия эффективного бюджетного правила рубль в следующем году продолжит тяготеть к укреплению.

"Поэтому мы, в отличие от других инвестдомов, не ждем существенной девальвации рубля в 2023 году. По нашим оценкам, она будет умеренной и постепенной - до уровня около 63-66 руб./$1 в первом полугодии 2023г и 65-68 руб./$1 во втором", - прогнозируют эксперты "Тинькофф Инвестиций".

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