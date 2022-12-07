JD.com обошла Alibaba по финпоказателям за 3К22 - Freedom Finance Global

JD.com Inc. обошла Alibaba по финансовым показателям за III квартал 2022г, сообщается в комментарии Freedom Finance Global.

"Мы оцениваем результаты JD.com как умеренно позитивные. Компании удалось превзойти показатели ее основного конкурента Alibaba, показав способность к оптимизации издержек и нарастив продажи, несмотря на замедление экономики КНР ввиду действующих в стране жестких противоковидных ограничений. У JD.com есть все возможности для дальнейшего развития бизнеса по мере восстановления китайской экономики, тем более что регуляторное давление на ее деятельность меньше, чем на Alibaba. Наша рекомендация по бумагам компании - "покупать", - отмечает аналитик Роман Лукьянчиков.

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