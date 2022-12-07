Freedom Finance Global рекомендует держать акции Tencent

Аналитики Freedom Finance Global рекомендуют держать акции Tencent с прогнозной стоимостью на уровне 320 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем результаты эмитента за третий квартал нейтрально. Tencent продолжает испытывать трудности из-за госрегулирования игровой индустрии и антимонопольной политики. Эти факторы приводят к потере части прибыли от соцсетей, а также вынуждают отказываться от инвестиций в компании, чья деятельность слабо связана с основным бизнесом Tencent, и мешают экспансии за рубежом. При этом операционная маржинальность и маржа чистой прибыли остаются стабильными, что с учетом сильного регуляторного давления и неблагоприятной экономической обстановки сигнализирует об устойчивости бизнеса. Продолжим следить за развитием китайского госрегулирования в сфере игр и соцсетей, а также за успехами компании в развитии за пределами домашнего рынка", - пишет эксперт Роман Лукьянчиков.

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