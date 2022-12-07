"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Ozon

"Открытие Инвестиции" сохраняет долгосрочную рекомендацию "покупать" для бумаг (ADS) Ozon с прогнозной стоимостью 2500 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 72% от текущего уровня, сообщается в материале компании.

"Бумаги Ozon оказались в лидерах роста на рынке акций в ноябре 2022 года, прибавив 2,5%. Бизнес эмитента продолжает демонстрировать впечатляющую динамику. Несмотря на высокую базу пандемийного периода и ухудшение макроэкономической среды в РФ, за 9 месяцев 2022 года, валовой товарооборот (GMV) вырос на 98% г/г и достиг 539 млрд руб., число заказов выросло на 122% г/г и превысило 290 млн, а число активных покупателей выросло на 54% г/г и достигло 32,7 млн. Мы полагаем, что в условиях высокой макроэкономической неопределенности и геополитической напряженности позиции бизнеса Ozon останутся достаточно устойчивыми, поскольку уход из России крупных западных компаний, перестройка логистических цепочек и закрытие торговых центров приведут к ускорению миграции потребителей из офлайна в онлайн", - пишет ведущий аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Антон Руденок.

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