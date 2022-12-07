Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Meituan с прогнозной стоимостью на уровне 200 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем квартальные результаты эмитента (июль-сентябрь 2022 года) нейтрально-позитивно: Meituan продемонстрировала способность к развитию в условиях антиковидных ограничений и оказалась одним из немногих китайских техногигантов, показавших рост выручки в третьем квартале. Кроме того, компании удалось значительно улучшить маржинальность бизнеса по сравнению с прошлым годом. Meituan продолжает расширять операционную деятельность в Китае и рассматривает возможность экспансии за рубеж, что также может обеспечить котировки долгосрочными драйверами роста. Однако мы рекомендуем внимательно отслеживать динамику клиентской базы эмитента после полной отмены антиковидных ограничений, а также наблюдать за тем, как повлияет на бизнес Meituan уменьшение доли Tencent в ее капитале", - указывает старший аналитик Роман Лукьянчиков.

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