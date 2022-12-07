.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем немного корректируется вверх после снижения в начале недели благодаря аукционам Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%, после падения на 3,1% в сентябре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 3,5%. В январе-октябре промпроизводство увеличилось на 0,1%
 
Власти подготовили три варианта ответа на потолок цен на нефть
Российские власти рассматривают три варианта ответного механизма на введение странами G7 и ЕС потолка цен на импорт российской нефти, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники. Первый вариант - полный запрет на продажу нефти государствам,...
 
МФЦ будут предоставлять госуслуги по биометрии
Госуслуги, предоставляемые в многофункциональных центрах (МФЦ), могут стать доступными без предъявления паспорта, просто по биометрической идентификации. Такую возможность предусматривают поправки, подготовленные ко второму чтению законопроекта,...
 
Ипотека продолжает дорожать
В России продолжает дорожать ипотека: из-за рисков неплатежей 29 банков в ноябре повысили ставки, у некоторых они поднялись до 0,5 п.п. (0,5%). Расчеты по заказу "Известий" сделали в финансовом маркетплейсе "Сравни". Эта тенденция идет вразрез с...
 
07 декабря 2022 года 15:50

Рубль днем немного корректируется вверх после снижения в начале недели благодаря аукционам Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ

Москва. 7 декабря. Доллар США и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в среду днем, рубль подрастает к бивалютной корзине благодаря удачным аукционам Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ.

Курс доллара США составил 62,85 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 23,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 65,89 руб./EUR1, подешевев на 24,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,84 копейки - до 64,22 рубля. Курс китайского юаня вырос на 1,1 копейки - до 8,97 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного скорректировался вверх к доллару и евро на дневных торгах после заметного снижения в первые дни недели. Поддержку рублю оказывают большой спрос в рамках традиционных аукционов Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ. Негативное влияние на рубль продолжают оказывать новости по теме "ценового потолка" на российскую нефть, который вступил в силу с понедельника, 5 декабря.

Министерство финансов России 7 декабря проводит аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26237 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, а также ОФЗ-ПК серии 29023, говорится в сообщении Минфина. В первых двух случаях это почти 112 млрд рублей, а также 121,6 млрд рублей соответственно. Что касается облигаций серии 29023, то данный выпуск является новым, он еще ни разу не предлагался инвесторам. Его первоначальный объем составлял 750 млрд рублей по номиналу.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года составила 86,4002% от номинала, что соответствует доходности 9,87% годовых.

Всего было продано бумаг на общую сумму 28 млрд 876 млн рублей при спросе 247 млрд 752 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 86,4% от номинала, что соответствует доходности 9,87% годовых.

Средневзвешенная цена на аукционе по размещению нового выпуска ОФЗ-ПК серии 29023 с погашением 23 августа 2034 года составила 96,1828% от номинала. Всего было продано бумаг на общую сумму 750 млрд рублей, таким образом выпуск был полностью продан уже в первый день размещений.

Итоги размещения ОФЗ-ИН серии 52004 на момент написания обзора не были известны.

Россия еще не сформулировала ответные меры на введение "ценового потолка" на закупки ее нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Продолжается анализ положения дел в этой области после принятия такого решения относительно "потолка" цен, проходит соответствующая работа и согласования. После того, как будут приняты окончательные решения, они будут документально сформулированы", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Совет ЕС принял решение установить потолок цен на нефть, поставляемую из РФ, на уровне $60 за баррель. Ограничение вступило в силу с 5 декабря вместе с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия

Цены на нефть возобновили слабое повышение после волатильной первой половины дня, ранее цена Brent приближалась к минимальному значению с начала текущего года, а WTI - к минимуму с конца прошлого года.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду составляет $79,41 за баррель, что на 0,08% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В определенный момент сессии Brent опустилась до минимума с 3 января.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,16%, до $74,37 за баррель. В определенный момент торгов стоимость WTI упала до минимального уровня с декабря 2021 года.

Накануне нефть существенно подешевела на усиливающихся опасениях спада в мировой экономике и, соответственно, снижения спроса на нефть в 2023 году.

За последние три сессии как Brent, так и WTI потеряли в цене более 9%, несмотря на смягчение карантинных ограничений в Китае и вступление в силу европейского эмбарго на поставки российской нефти, а также инициативы по введению потолка цен на нефть из РФ.

"В среду днем на российском валютном рынке доллар снижается - впервые за последние пять торговых сессий. Тем не менее еще в утренние часы, доллар уже по традиции успел обновить очередной максимум и, по всей видимости, дневной пик, поднявшись выше 63,43 руб. В последующие часы американская валюта скорректировалась и встречала вторую половину дня на уровне ниже 63 руб. Утренние максимумы по доллару, вероятно, стали результатом очередного минимума по нефтяным котировкам (стоимость марки Brent опускалась ниже $77,8 за баррель) и отсутствия аппетита к риску на глобальных рынках. Сохранению давления на нефтяном рынке и уходу инвесторов от риска поспособствовали в том числе крайне слабые данные по китайскому экспорту и импорту. Причиной слабой внешнеторговой динамики Китая можно считать не только эпидемиологические ограничения в самой стране, но и слабый внешний спрос, что только усиливает опасения инвесторов в отношении рецессии на глобальных рынках. Полагаем также, что в утренние часы рубль мог по инерции продолжать отыгрывать появившиеся накануне в СМИ сообщения о подготовке девятого пакета санкций ЕС", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Пока ослабление рубля в целом приостановилось, и перспективы превышения курса пары "доллар-рубль" 64 руб./$1 на этой неделе видятся ограниченными. Тем не менее в будущем по мере снижения торгового профицита России курс должен превысить эту отметку", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая поднялась на 2 базисных пункта - до 7,52% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,79% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно вторника - 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 декабря 2022 года 19:45
Рубль укрепился к доллару и евро по итогам среды благодаря удачным аукционам Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ
Москва. 7 декабря. Доллар США и евро подешевели на Московской бирже по итогам торгов среды, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря удачным аукционам Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ.    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 19:40
Рынок акций РФ в среду замедлил снижение благодаря коррекции нефти, выросли Норникель и "Система"
Москва. 7 декабря. Снижение рынка акций РФ вслед за мировыми фондовыми площадками из-за опасений рецессии в мировой экономике замедлилось в среду благодаря отскоку нефти от минимумов с начала года (Brent пытается удержаться у $80 за баррель). Индекс Мосбиржи после отката днем ниже 2170 пунктов отскочил выше 2190 пунктов, выросли бумаги "Норникеля" на фоне подорожавших металлов и подросли акции АФК "Система" на дивидендных новостях.    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 19:02
Котировки евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику на фоне растущих в цене UST
Москва. 7 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду смешанную динамику на фоне растущих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 19:00
Девальвация рубля в 2023г будет умеренной и постепенной - "Тинькофф Инвестиции"
Девальвация рубля в 2023 году будет умеренной и постепенной, говорится в комментарии "Тинькофф Инвестиций". Аналитики считают, что в условиях торгового профицита (даже сокращающегося) и отсутствия эффективного бюджетного правила рубль в следующем году продолжит тяготеть к укреплению. "Поэтому мы,...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 18:43
JD.com обошла Alibaba по финпоказателям за 3К22 - Freedom Finance Global
JD.com Inc. обошла Alibaba по финансовым показателям за III квартал 2022г, сообщается в комментарии Freedom Finance Global. "Мы оцениваем результаты JD.com как умеренно позитивные. Компании удалось превзойти показатели ее основного конкурента Alibaba, показав способность к оптимизации издержек и...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 18:30
Возможна попытка индекса Мосбиржи в декабре протестировать отметку 2250п - BCS Express
Возможна попытка индекса Мосбиржи в декабре протестировать отметку 2250 пунктов, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Сезонность фондового рынка может служить дополнительным фактором при принятии инвестиционного решения, - пишет аналитик. - Целиком полагаться на статистическую доходность...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 18:06
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Tencent
Аналитики Freedom Finance Global рекомендуют держать акции Tencent с прогнозной стоимостью на уровне 320 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы оцениваем результаты эмитента за третий квартал нейтрально. Tencent продолжает испытывать трудности...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 17:42
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Ozon
"Открытие Инвестиции" сохраняет долгосрочную рекомендацию "покупать" для бумаг (ADS) Ozon с прогнозной стоимостью 2500 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 72% от текущего уровня, сообщается в материале компании. "Бумаги Ozon оказались в лидерах роста на рынке акций в ноябре 2022...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 17:21
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Meituan
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Meituan с прогнозной стоимостью на уровне 200 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы оцениваем квартальные результаты эмитента (июль-сентябрь 2022 года) нейтрально-позитивно: Meituan...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 17:00
Sber CIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Самолета
Аналитики Sber CIB сохраняют рекомендацию "покупать" для акций российского девелопера "Самолет" с прогнозной стоимостью 3184 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 34% от текущего уровня, сообщается в материале инвестбанка. "Менеджмент группы рекомендовал совету директоров перенести...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 16:39
Вероятный диапазон торгов нефти в конце декабря 2022г - $82-86/барр. - Freedom Finance Global
Вероятный диапазон торгов для нефти марки Brent в конце декабря текущего года составляет $82-86 за баррель, на февраль-март 2023 года - уровень $90 за баррель, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Ключевым драйвером роста мировых цен на нефть остается перспектива пересмотра...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 16:11
Цена акций ЛУКОЙЛа сохраняет потенциал роста в долгосрочной перспективе - BCS Express
Долгосрочная оценка акций "ЛУКОЙЛа" по-прежнему предполагает потенциал роста котировок, считают аналитики BCS Express. "Котировки акций "ЛУКОЙЛа" курсируют в символическом минусе и смотрятся лучше "коллег". На этой неделе акционеры компании одобрили две рекомендации совета директоров по...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 15:46
S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3900-3950п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3900-3950 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "S&P 500 демонстрирует снижение четыре сессии подряд, уйдя под 20-дневную скользящую среднюю. Не исключено дальнейшее падение...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 15:24
Вероятное укрепление рубля может вернуть курс в диапазон 60-62 руб./$1 - "Мои Инвестиции"
Курс валютной пары USD/RUB с высокой вероятностью может начать укрепление и вернуться в диапазон 60-62 руб./$1, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Что касается пары USD/RUB, которая на текущей неделе обновила максимумы с середины октября и поднималась до 63 руб./$1, то мы бы не...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Cummins с целью $265
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Cummins Inc. с целевой ценой $265 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,82%, стоп-приказ: $240, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты полагают, что акции Cummins...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.