Рубль днем немного корректируется вверх после снижения в начале недели благодаря аукционам Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ

Москва. 7 декабря. Доллар США и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в среду днем, рубль подрастает к бивалютной корзине благодаря удачным аукционам Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ.

Курс доллара США составил 62,85 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 23,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 65,89 руб./EUR1, подешевев на 24,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,84 копейки - до 64,22 рубля. Курс китайского юаня вырос на 1,1 копейки - до 8,97 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного скорректировался вверх к доллару и евро на дневных торгах после заметного снижения в первые дни недели. Поддержку рублю оказывают большой спрос в рамках традиционных аукционов Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ. Негативное влияние на рубль продолжают оказывать новости по теме "ценового потолка" на российскую нефть, который вступил в силу с понедельника, 5 декабря.

Министерство финансов России 7 декабря проводит аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26237 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, а также ОФЗ-ПК серии 29023, говорится в сообщении Минфина. В первых двух случаях это почти 112 млрд рублей, а также 121,6 млрд рублей соответственно. Что касается облигаций серии 29023, то данный выпуск является новым, он еще ни разу не предлагался инвесторам. Его первоначальный объем составлял 750 млрд рублей по номиналу.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года составила 86,4002% от номинала, что соответствует доходности 9,87% годовых.

Всего было продано бумаг на общую сумму 28 млрд 876 млн рублей при спросе 247 млрд 752 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 86,4% от номинала, что соответствует доходности 9,87% годовых.

Средневзвешенная цена на аукционе по размещению нового выпуска ОФЗ-ПК серии 29023 с погашением 23 августа 2034 года составила 96,1828% от номинала. Всего было продано бумаг на общую сумму 750 млрд рублей, таким образом выпуск был полностью продан уже в первый день размещений.

Итоги размещения ОФЗ-ИН серии 52004 на момент написания обзора не были известны.

Россия еще не сформулировала ответные меры на введение "ценового потолка" на закупки ее нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Продолжается анализ положения дел в этой области после принятия такого решения относительно "потолка" цен, проходит соответствующая работа и согласования. После того, как будут приняты окончательные решения, они будут документально сформулированы", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Совет ЕС принял решение установить потолок цен на нефть, поставляемую из РФ, на уровне $60 за баррель. Ограничение вступило в силу с 5 декабря вместе с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия

Цены на нефть возобновили слабое повышение после волатильной первой половины дня, ранее цена Brent приближалась к минимальному значению с начала текущего года, а WTI - к минимуму с конца прошлого года.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду составляет $79,41 за баррель, что на 0,08% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В определенный момент сессии Brent опустилась до минимума с 3 января.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,16%, до $74,37 за баррель. В определенный момент торгов стоимость WTI упала до минимального уровня с декабря 2021 года.

Накануне нефть существенно подешевела на усиливающихся опасениях спада в мировой экономике и, соответственно, снижения спроса на нефть в 2023 году.

За последние три сессии как Brent, так и WTI потеряли в цене более 9%, несмотря на смягчение карантинных ограничений в Китае и вступление в силу европейского эмбарго на поставки российской нефти, а также инициативы по введению потолка цен на нефть из РФ.

"В среду днем на российском валютном рынке доллар снижается - впервые за последние пять торговых сессий. Тем не менее еще в утренние часы, доллар уже по традиции успел обновить очередной максимум и, по всей видимости, дневной пик, поднявшись выше 63,43 руб. В последующие часы американская валюта скорректировалась и встречала вторую половину дня на уровне ниже 63 руб. Утренние максимумы по доллару, вероятно, стали результатом очередного минимума по нефтяным котировкам (стоимость марки Brent опускалась ниже $77,8 за баррель) и отсутствия аппетита к риску на глобальных рынках. Сохранению давления на нефтяном рынке и уходу инвесторов от риска поспособствовали в том числе крайне слабые данные по китайскому экспорту и импорту. Причиной слабой внешнеторговой динамики Китая можно считать не только эпидемиологические ограничения в самой стране, но и слабый внешний спрос, что только усиливает опасения инвесторов в отношении рецессии на глобальных рынках. Полагаем также, что в утренние часы рубль мог по инерции продолжать отыгрывать появившиеся накануне в СМИ сообщения о подготовке девятого пакета санкций ЕС", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Пока ослабление рубля в целом приостановилось, и перспективы превышения курса пары "доллар-рубль" 64 руб./$1 на этой неделе видятся ограниченными. Тем не менее в будущем по мере снижения торгового профицита России курс должен превысить эту отметку", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая поднялась на 2 базисных пункта - до 7,52% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,79% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно вторника - 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.