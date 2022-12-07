Sber CIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Самолета

Аналитики Sber CIB сохраняют рекомендацию "покупать" для акций российского девелопера "Самолет" с прогнозной стоимостью 3184 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 34% от текущего уровня, сообщается в материале инвестбанка.

"Менеджмент группы рекомендовал совету директоров перенести выплату 5 млрд руб. дивидендов на 2023 год. Дивиденды - важный компонент инвестиционной привлекательности компании несмотря на то, что доходность по оставшейся части выплат незначительная (3,4%). Перенос может быть связан с более слабыми, чем ожидалось, продажами в четвертом квартале 2022 года из-за снижения уверенности потребителей. При этом не исключено, что эмитент может пересмотреть решение о выплате дивидендов, если льготная ипотека с 2023 года окончится", - отмечают эксперты.

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