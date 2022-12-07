Вероятный диапазон торгов нефти в конце декабря 2022г - $82-86/барр. - Freedom Finance Global

Вероятный диапазон торгов для нефти марки Brent в конце декабря текущего года составляет $82-86 за баррель, на февраль-март 2023 года - уровень $90 за баррель, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Ключевым драйвером роста мировых цен на нефть остается перспектива пересмотра соглашения ОПЕК+, участники которого неоднократно подчеркивали приверженность удержанию мировых цен на нефть марки Brent у $90 за баррель. Следующее заседание входящих в сделку государств запланировано на 1 февраля 2023 года. Предполагаем, что по его итогам квоты на добычу будут снижены, - отмечает эксперт в материале инвестиционной компании. - В ближайшее время стоимость нефти будет оставаться под давлением ввиду усилившихся рисков мировой рецессии и увеличения дисконта к цене российского углеводородного сырья. К концу года ответные меры РФ в отношении экспортеров из Европы поддержат ее стоимость, в феврале вероятно ускорение роста цен на жидкие углеводороды. В то же время логистические трудности с перемещением нефтетанкеров через контролируемую Турцией акваторию способно вызвать рост цен еще до конца текущего года. Наш ориентир для нефти марки Brent на конец декабря - $82-86 за баррель, на февраль-март прогнозируем движение ее котировок в район $90".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.