Цена акций ЛУКОЙЛа сохраняет потенциал роста в долгосрочной перспективе - BCS Express

Долгосрочная оценка акций "ЛУКОЙЛа" по-прежнему предполагает потенциал роста котировок, считают аналитики BCS Express.

"Котировки акций "ЛУКОЙЛа" курсируют в символическом минусе и смотрятся лучше "коллег". На этой неделе акционеры компании одобрили две рекомендации совета директоров по дивидендам. 19 декабря будет последний день, чтобы попасть в реестр для получения 793 руб. на акцию. Дивдоходность рекордно высокая для эмитента - 17,2%. Можно сказать, что столь значительные выплаты окажутся разовыми, а в 2023 году при текущем курсе рубля и ценах на нефть марки Urals свободный денежной поток эмитента сильно сократится. То есть текущая оценка как бы является справедливой. Однако в базовом сценарии мы все-таки не ожидаем, что добыча в РФ к концу следующего года сильно сократится, в то же время курс USD/RUB может быть заметно выше, - пишут эксперты инвесткомпании. - Более того, текущее расширение спреда Brent-Urals постепенно нормализуется, как это было весной текущего года. Так что долгосрочная оценка акций "ЛУКОЙЛа", на наш взгляд, по-прежнему предполагает потенциал роста. К тому же дивидендный гэп может быть меньше, чем размер выплат".

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