S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3900-3950п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3900-3950 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"S&P 500 демонстрирует снижение четыре сессии подряд, уйдя под 20-дневную скользящую среднюю. Не исключено дальнейшее падение бенчмарка ближе к 200-дневной скользящей средней. RSI по-прежнему находится в нейтральной зоне, а MACD показывает, что возможно продолжение нисходящего тренда", - отмечает эксперт в комментарии.

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