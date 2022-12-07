Вероятное укрепление рубля может вернуть курс в диапазон 60-62 руб./$1 - "Мои Инвестиции"

Курс валютной пары USD/RUB с высокой вероятностью может начать укрепление и вернуться в диапазон 60-62 руб./$1, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Что касается пары USD/RUB, которая на текущей неделе обновила максимумы с середины октября и поднималась до 63 руб./$1, то мы бы не спешили делать выводы о том, что она вышла из боковика 60-62 руб./$1 окончательно вверх. Даже несмотря на снижение цен на нефть и эмбарго, валютная выручка экспортеров России останется существенной, причем речь идет о накопительном эффекте - излишек валюты растет каждый месяц, а значит повышает объемы, подлежащие девалютизации. Считаем, что курс USD/RUB с высокой вероятностью вернется обратно в диапазон 60-62 руб./$1", - пишут эксперты в материале.

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