"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Cummins с целью $265

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Cummins Inc. с целевой ценой $265 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,82%, стоп-приказ: $240, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты полагают, что акции Cummins обладают потенциалом роста на фоне увеличения спроса на строительную технику за счет масштабных инвестиций в инфраструктуру, которые власти США наращивают для поддержания экономического роста. Помимо этого, драйвером роста для акций Cummins послужит укрепление лидирующих позиций в перспективных областях водородной энергетики и электромобильной промышленности.

"С точки зрения технического анализа цена консолидировалась на уровне $245 и демонстрирует признаки продолжения восходящего движения с целью $265. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $240 риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,32", - указывают аналитики "Финама".

Cummins - один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей и систем выработки электроэнергии.

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