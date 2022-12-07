Замещающие облигации - привлекательный инструмент для консервативных инвесторов - Инвестбанк Синара

Замещающие облигации являются привлекательным инструментом для консервативных инвесторов, говорится в аналитическом материале эксперта "Инвестиционного банка Синара" Александра Афонина.

Аналитик указывает, что на российском долговом рынке активно развивается новый тип инструментов - замещающие облигации. Это бумаги, которые по своим основным параметрам совпадают с находящимися в обращении евробондами компании. При этом у замещающих облигаций есть два главных отличия: бумаги обращаются внутри российской инфраструктуры, и все платежи по замещающим облигациям производятся в рублях. Получить такие облигации можно, обменяв на них евробонды, права на которые учтены в НРД, или купив их на Мосбирже.

"Основное преимущество этого инструмента - возможность инвестиций в валюте без риска блокировки платежей или самих бумаг со стороны зарубежных депозитариев, поскольку облигации полностью обращаются внутри российской инфраструктуры, - пишет эксперт. - Мы считаем данные бумаги привлекательным инструментом для консервативных инвесторов, которые опасаются возможной девальвации рубля или просто желают диверсифицировать валютный портфель. Среди долларовых бумаг с низким риском нам нравятся ЛУКОЙЛ ЗО27, Газпром ЗО271Д, ЛУКОЙЛ ЗО30, Металлоинвест 028. Инвесторам, менее чувствительным к рискам, можно обратить внимание на долговые бумаги ПИК-Корпорация. Из облигаций в евро нам нравится выпуск Газпром ЗО241Е".

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