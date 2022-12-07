Доллар, вероятно, предпримет попытки выхода на уровень 64 руб./$1 в ближайшие дни - "Велес Капитал"

Доллар, вероятно, предпримет попытки выхода на уровень 64 руб./$1 в ближайшие дни, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Эксперт констатирует: в среду днем на российском валютном рынке доллар снижается впервые за последние пять торговых сессий, встретив вторую половину дня дня на уровне ниже 63 руб./$1.

"В условиях слабого аппетита к риску на глобальных рынках, давления на рынке нефти и новых санкционных рисков для американской валюты формируются условия для дальнейшего роста на рынке РФ в период до начала подготовки к основным налоговым платежам, - полагает Кравченко. - Не исключено, что сегодняшняя коррекция доллара окажется временным явлением, и в ближайшие дни доллар предпримет попытки выхода на уровень 64 руб./$1 - максимум с 14 октября. В то же время нахождение USD вблизи двухмесячных максимумов может оказаться привлекательным уровнем для предварительной продажи валютной выручки экспортерами".

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