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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Доллар, вероятно, предпримет попытки выхода на уровень 64 руб./$1 в ближайшие дни - "Велес Капитал"
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07 декабря 2022 года 14:20

Доллар, вероятно, предпримет попытки выхода на уровень 64 руб./$1 в ближайшие дни - "Велес Капитал"

Доллар, вероятно, предпримет попытки выхода на уровень 64 руб./$1 в ближайшие дни, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Эксперт констатирует: в среду днем на российском валютном рынке доллар снижается впервые за последние пять торговых сессий, встретив вторую половину дня дня на уровне ниже 63 руб./$1.

"В условиях слабого аппетита к риску на глобальных рынках, давления на рынке нефти и новых санкционных рисков для американской валюты формируются условия для дальнейшего роста на рынке РФ в период до начала подготовки к основным налоговым платежам, - полагает Кравченко. - Не исключено, что сегодняшняя коррекция доллара окажется временным явлением, и в ближайшие дни доллар предпримет попытки выхода на уровень 64 руб./$1 - максимум с 14 октября. В то же время нахождение USD вблизи двухмесячных максимумов может оказаться привлекательным уровнем для предварительной продажи валютной выручки экспортерами".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


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