Потенциал роста котировок акций Роснефти составляет 33% - ПСБ

Потенциал роста котировок акций "Роснефти" составляет 33%, говорится в комментарии Промсвязьбанка ( ПСБ).

"Отчет "Роснефти" за 9М22, пусть и краткий, оцениваем позитивно. Компания успешно переориентировала каналы сбыта, доля азиатского направления в структуре реализации нефти в дальнее зарубежье в III кв. составила 77% (тоже рекордный уровень). "Роснефть" остается одной из наименее уязвимых компаний сектора к текущим эмбарго и "потолку" на российскую нефть. Проект "Восток ойл" - основной фактор долгосрочной привлекательности компании. Мы положительно смотрим на бумаги "Роснефти". Целевой уровень - 442 руб./акцию, потенциал роста - 33%", - отмечают аналитики банка.

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