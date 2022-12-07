Вероятно ослабление рубля к середине 2023г до 72-73 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Вероятно ослабление рубля к середине 2023г до 72-73 руб./$1 и 75-76 руб./EUR1, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Можно отметить несколько факторов давления на российскую валюту в декабре текущего года: цены на нефть снизились, возросла геополитическая напряжённость, слухи предполагают с нового года обострение внутренней политической обстановки. Также активизировалась тема обсуждаемого в ЕС нового, девятого пакета санкций против России: новые рестрикции могут коснуться финансового и технологического сектора. Отсюда мы получаем дополнительный спрос на валюту. Сейчас налоговое межсезонье, когда давление продаж валютной выручки экспортёров не так заметно, и у импортёров появляются шансы повлиять своим спросом на динамику валютных курсов", - отмечает эксперт.

Прогнозы Шульгина предполагают, что рубль ослабнет по отношению к доллару к концу 2023г до 74 руб./$1. Однако основное ослабление рубля в 2023г будет приходиться на I полугодие, когда к причинам сокращения профицита торгового баланса добавятся сезонные факторы. Таким образом, в середине следующего года котировки в паре USD/RUB могут превысить 72-73 руб./$1. Также прогнозы стратега подразумевают ослабление рубля до 75-76 руб./EUR1 к середине 2023г и до 78 руб./EUR1 к концу декабря следующего года.

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