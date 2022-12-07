"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Mastercard Inc. с целевой ценой $422,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 17% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Финансовые показатели Mastercard за III квартал 2022г были неплохими и отразили сохранение достаточно высокой потребительской и деловой активности в США и мире. Преимуществами компании являются устойчивый баланс и способность генерировать большие денежные потоки, что позволяет ей направлять значительные средства на выплаты акционерам. Отметим также, что Mastercard довольно неплохо чувствует себя в условиях высокой инфляции: ее доходы зависят от объема операций по картам, а последние в свою очередь увеличиваются вместе с ростом цен. По прогнозам, объемы цифровых платежей в мире продолжат быстро расти в среднесрочной перспективе. Учитывая сильные позиции компании в секторе и широкий международный охват, мы ожидаем, что Mastercard продолжит оставаться одним из главных бенефициаров данного тренд", - пишут эксперты "Финама".

Mastercard - оператор одной из крупнейших международных платежных систем, действующей в 210 странах и объединяющей около 22 тыс. финансовых учреждений.

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