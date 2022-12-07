"Солид Брокер" подтверждает рейтинг акций "Роснефти" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"Роснефть" в формате пресс-релиза раскрыла ключевые показатели по МСФО за 9М22 и 3К22. EBITDA за 9М22 на уровней ожиданий, чистая прибыль за 3К22 оказалась ниже прогнозов из-за списаний. Отношение чистого долга к EBITDA на конец 3К22 составило 1,1 по сравнению с 1,3 на начало года, отмечается в комментарии.

Эксперты полагают, что рынок умеренно негативно отреагирует на результаты компании из-за размера чистой прибыли, которая за 3К22 составила 159 млрд руб.

"Мы оценивали прибыль в 228 млрд руб., но на финансовый результат негативно повлияло признание дополнительного убытка в размере 56 млрд руб. из-за передачи активов в Германии во внешнее управление Федеральному сетевому агентству. Вклад 3К22 в размер дивидендов за 2П22 составляет 7,5 руб./акцию (текущая дивдоходность - 2,2%). По акциям "Роснефти" мы сохраняем рейтинг "покупать", - пишут аналитики "Солид Брокер".

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