Среднесрочные ожидания по цене акций Роснефти преимущественно нейтральны - BCS Express

Среднесрочные ожидания по цене акций "Роснефти" преимущественно нейтральные, долгосрочная оценка положительная, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева.

"Финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2022 года отражают, что компания даже в условиях непростой конъюнктуры остается прибыльной. Снижение цен на нефть и крепость рубля приведут к давлению на финансовые результаты Роснефти во II полугодии, но это отчасти уже заложено в котировки акций. Сильной стороной бумаг эмитента остается чуть большая устойчивость бизнеса, чем у других нефтяников ввиду стабильности поставок в КНР", - пишет аналитик инвестиционной компании.

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