Котировки нефти могут краткосрочно вернуться на уровни выше $80/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти могут краткосрочно вернуться на уровни выше $80 за баррель Brent, если данные от Минэнерго США подтвердят снижение запасов сырья, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Существенное снижение нефтяных цен во вторник продолжилось, и фьючерсы Brent упали к $79,7/барр., обновив минимум с начала года. Нереализовавшиеся пока риски снижения предложения нефти и общее ослабление спроса на рисковые активы оказывают давление на нефтяные цены. Дальнейшее снижение котировок пока сдерживается недельными данными от API, которые вновь указали на заметное снижение запасов нефти. Если это же подтвердят и данные от Минэнерго США, то фьючерсы Brent могут на время вернуться на уровни выше $80/барр. Но определять дальнейшую динамику цен будут конкретные действия России в ответ на введенные ограничения", - пишут эксперты банка.

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