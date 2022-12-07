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07 декабря 2022 года 11:41

Рынок акций РФ утром продолжил снижение вслед за миром на опасениях глобальной рецессии, лидирует в откате ВТБ на новостях

Москва. 7 декабря. Рынок акций РФ утром в среду снижается на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры из-за опасений рецессии в мировой экономике; индекс Мосбиржи просел в район 2170 пунктов во главе с акциями ВТБ на новостях о приостановке банком выплат по ряду субордов.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2171,99 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1085,64 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,7%.

Доллар стоит 63,01 рубля (-0,08 рубля).

Подешевели акции ВТБ (-3,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,2% и -0,7% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8% и -1% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,7%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), НЛМК (MOEX: NLMK) (-1%), ММК (MOEX: MAGN) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "Московской биржи" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), МТС (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%).

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%).

ВТБ временно приостанавливает выплату купонного дохода по ряду выпусков субординированных облигаций, а также по выпуску бессрочных еврооблигаций, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-службе банка. Как пояснили в ВТБ, решение о временной приостановке выплат принято в целях укрепления капитальной позиции, такая мера предусмотрена условиями выпусков и согласована с регулятором.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, основной негатив рынками уже отыгран. Данные по торговому балансу КНР оказались ожидаемо плохими, что побуждает власти этой страны к поиску вариантов оптимизации управления рисками общественного здоровья. Федеральная резервная система находится в рамках "недели тишины", а это значит, что рынок может лишь догадываться о намерениях американского регулятора.

Статистика последних дней однозначно указывает на слабость мировой экономики, а, значит, спрос на сырьевые ресурсы будет оставаться сдержанным. Соответственно, российский рынок акций пока не имеет поводов для оптимизма. В случае закрепления индекса МосБиржи ниже 100-дневной скользящей средней (2175 пунктов - ИФ) ориентиром станет 50-дневная - район 2113 пунктов, полагает Кочетков.

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, рынки снижаются из-за вернувшихся опасений, связанных с развитием рецессии в США.

Вышедший в среду утром отчет по торговому балансу КНР за ноябрь оказался хуже ожиданий. Вероятно, слабые результаты стали следствием вспышки COVID-19, которая привела к новым ограничениям. Однако есть надежда, что в декабре результат окажется лучше.

В среду индекс МосБиржи продолжит снижение и может выйти к середине целевого диапазона 2150-2200 пунктов; сигналов к росту пока не наблюдается, полагает Головинов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в мире вновь опасаются рецессии. Распродажи ускорились после заявлений руководителей Bank of America и JPMorgan Chase о возможном замедлении американской экономики в следующем году. На этом фоне S&P 500 опустился ниже поддержки 3970 пунктов, что указывает на риски развития краткосрочного снижения в район 3820 пунктов (нижняя полоса Боллинджера) в рамках среднесрочного восходящего тренда.

Власти России разработали три варианта ответа на западный "потолок" цен на нефть, которые предполагают запрет на ее продажу отдельным странам или по определенным контрактам, либо при достижении максимального дисконта сорта Urals к сорту Brent. Тем временем на рынке акций РФ игроки пока не находят драйверов для повышения, что указывает на риски выхода индекса МосБиржи за пределы диапазона 2150-2200 пунктов с последующей стабилизацией ниже 2150 пунктов, полагает Кожухова.

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев полагает, что после падения нефти до годовых минимумов можно ожидать коррекционного отскока,

Эмбарго ЕС на российскую нефть и ценовой "потолок" на уровне $60 за баррель формально вступили в силу с 5 декабря. Однако влияние этих факторов можно будет оценивать только в следующем году, поскольку все поставки из РФ были заранее законтрактованы. Более того, нефтетрейдеры могли воспринять решение ОПЕК+, сохранившей в воскресенье квоты на добычу на прежнем уровне, как сигнал к тому, что худший вариант решения со стороны ЕС и G7 не был принят. По меньшей мере краткосрочно ситуация не сильно изменится, полагает Короев.

В США накануне индексы акций снизились на 1-2% во главе с Nasdaq на растущих опасениях рецессии в экономике США, снижение S&P 500 (-1,4%) зафиксировано четвертые торги подряд.

Инфляция истощит финансовые запасы американцев и может привести к рецессии примерно в середине следующего года, полагает глава банка JPMorgan Джейми Даймон. Его коллега из Goldman Sachs Дэвид Соломон также ожидает рецессии в ближайшие месяцы, и рынки, по его мнению, ждет неспокойный период.

Тем временем министерство торговли США во вторник сообщило, что дефицит внешнеторгового баланса страны в октябре увеличился на 5,5% - до $78,2 млрд. Показатель вырос до максимума за последние четыре месяца, но оказался ниже ожидавшихся аналитиками $80 млрд.

Обнародованные ранее позитивные данные о деловой активности в сфере услуг и о числе новых рабочих мест в американской экономике заставили инвесторов усомниться в том, что Федрезерв готов замедлить темпы повышения ключевой процентной ставки, пишет Trading Economics.

В Азии в среду также наблюдалось снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 3%). В Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,3%, CAC40 и DAX просели на 0,1-0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос менее чем на 0,1%).

Объем китайского экспорта в ноябре сократился на 8,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил $296,1 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали менее существенное снижение показателя - на 2%.

Снижение экспорта зафиксировано второй месяц подряд, причем темпы падения в ноябре стали максимальными с февраля 2020 года. Специалисты связывают такое сокращение главным образом с падением спроса в мире на фоне замедления роста глобальной экономики.

Объем импорта КНР в прошлом месяце снизился на 10,6% в годовом выражении, до $226,2 млрд, после сокращения на 0,7% в октябре. Экономисты ожидали падения на 4%.

На нефтяном рынке в среду цены пытаются стабилизироваться после падения накануне до минимумов с начала года на усиливающихся опасениях спада в мировой экономике и, соответственно, снижения спроса на нефть в 2023 году. Текущая цена Brent находится на $1,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на МосБирже во вторник.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в среду составила $79,52 за баррель (+0,2% и -4% во вторник), январская цена WTI - $74,27 за баррель (+0,03% и -3,5% во вторник).

За последние три сессии как Brent, так и WTI потеряли в цене более 9% - несмотря на смягчение карантинных ограничений в Китае и вступление в силу европейского эмбарго на поставки российской нефти, а также инициативы по введению "потолка" цен на нефть из РФ.

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2022 год с $102,13 до $101,48 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Отмечается, что в ноябре средняя спотовая цена на Brent составила $91 за баррель.

Минэнерго также понизило оценку стоимости Brent на 2023 год с $95,33 до $92,36 за баррель из-за предпосылок роста мировых запасов нефти к концу 2023 года.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-3% и -2,3% "префы"), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,9%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+4,2%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,6%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 7,24 млрд рублей (из них 2,64 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 772,67 млн рублей на бумаги "Магнита" и 536,58 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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