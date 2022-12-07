Приостановка ВТБ выплаты по ряду субордов среднесрочно негативна для его акций - "Алго Капитал"

Временная приостановка банком ВТБ (по согласования с ЦБ РФ) выплаты купонного дохода по ряду выпусков субординированных облигаций, а также по выпуску бессрочных еврооблигаций негативна для котировок акций эмитента в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии старшего риск-менеджера инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса.

"Банк в данном случае воспользовался заранее оговоренным правом в одностороннем порядке отказаться от выплаты процентов по усмотрению заемщика. Любопытно, что купонные платежи по облигациям приостановлены до возобновления выплаты дивидендов по обыкновенным акциям ВТБ", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.