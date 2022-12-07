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07 декабря 2022 года 11:21
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Citigroup
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Citigroup Inc. с целевой ценой $65,2 при потенциале роста 38% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Финансовые результаты Citigroup за III квартал 2022г были в целом неплохими. Выручка увеличилась на фоне существенного роста чистого процентного дохода, тогда как чистая прибыль показала ощутимое снижение из-за создания значительных резервов на возможные потери по кредитам. При этом и выручка, и прибыль оказались выше консенсус-прогноза. Мы рассчитываем, что сильный бренд, хорошие позиции в ряде сегментов, а также принимаемые меры по реструктуризации бизнеса позволят Citigroup достаточно уверенно завершить непростой 2022 год, и уже со следующего года прибыль банка сможет возобновить рост. Отметим также, что дивидендная доходность акций Citigroup составляет 4,3% NTM и значительно превышает среднее значение по сектору", - пишут эксперты "Финама". Citigroup - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов, оказывающий полный спектр финансовых услуг, включая розничный и корпоративный банкинг, инвестбанкинг, брокерские услуги, услуги по управлению активами. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-CITIGROUP-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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