"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Citigroup Inc. с целевой ценой $65,2 при потенциале роста 38% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Финансовые результаты Citigroup за III квартал 2022г были в целом неплохими. Выручка увеличилась на фоне существенного роста чистого процентного дохода, тогда как чистая прибыль показала ощутимое снижение из-за создания значительных резервов на возможные потери по кредитам. При этом и выручка, и прибыль оказались выше консенсус-прогноза. Мы рассчитываем, что сильный бренд, хорошие позиции в ряде сегментов, а также принимаемые меры по реструктуризации бизнеса позволят Citigroup достаточно уверенно завершить непростой 2022 год, и уже со следующего года прибыль банка сможет возобновить рост. Отметим также, что дивидендная доходность акций Citigroup составляет 4,3% NTM и значительно превышает среднее значение по сектору", - пишут эксперты "Финама".

Citigroup - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов, оказывающий полный спектр финансовых услуг, включая розничный и корпоративный банкинг, инвестбанкинг, брокерские услуги, услуги по управлению активами.

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