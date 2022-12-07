Среднесрочные перспективы девелоперов в РФ сдержанные - BCS Express

Аналитики BCS Express оценивают перспективы компаний-девелоперов на российском рынке как сдержанные в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Менеджмент девелопера "Самолет" рекомендует совету директоров на заседании в декабре перенести выплату дивидендов за 9 месяцев 2022 года на 2023 год в связи с необходимостью сконцентрировать ресурсы на выполнении амбициозной стратегии развития. Новость умеренно негативна для отношения инвесторов к акциям эмитента. Дивиденды в кейсе компании не являются определяющим фактором инвестиционной привлекательности бумаг, но сам факт переноса выплат можно расценивать как сигнал об ухудшении состояния отрасли, - отмечают эксперты. - Давление на рынок недвижимости оказывают снижение потребительской уверенности и рост процентных ставок. Также есть риски сворачивания программы льготной ипотеки с 2023 года, что ухудшит перспективы отрасли. В совокупности это заставляет девелоперов более аккуратно подходить к формированию бюджета, управлению ликвидностью. В среднесрочной перспективе сдержанные ожидания по сектору в целом. К концу года возможно увеличение объемов продаж недвижимости на ожиданиях сворачивания программы льготной ипотеки, однако затем вероятно снижение спроса и давление на финансовые результаты строителей".

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