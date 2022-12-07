Котировки нефти Brent могут отскочить после провала - "БКС Мир инвестиций"

Котировки нефти Brent могут отскочить после провала, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" (БКС МИ) Альберт Короев.

"Нефтяные котировки во вторник ускорили снижение, опустившись на минимумы года. Активные продажи начались еще в понедельник наряду с падением рынка США после выхода сильной статистики по деловой активности в сфере услуг, которая отразила опасения дальнейшего устойчивого повышения ставок. Котировки североморской Brent в моменте выходили в район $78,7/барр. В отличие от WTI, минимумы 2022г формально все еще не обновлены. Однако цена вышла к диагональной поддержке, построенной от минимумов марта. Возможно, отсюда удастся развить отскок. RSI близок к зоне перепроданности на дневном графике", - отмечает эксперт.

Также Короев обращает внимание на вступление в силу с 5 декабря эмбарго на российскую нефть в ЕС и ценовой потолок на уровне $60. Аналитик полагает, что влияние этих факторов можно будет оценивать уже в следующем году, поскольку все поставки из РФ были заранее законтрактованы. Более того, нефтетрейдеры могли воспринять решение ОПЕК+, сохранившей в воскресенье квоты на добычу на прежнем уровне, как сигнал к тому, что худшего решения от ЕС и G7 не случилось. По меньшей мере, краткосрочно ситуация не сильно изменится, уверен аналитик инвесткомпании.

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