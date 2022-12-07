Вероятна стабилизация цены нефти около $80/барр. в среду - ПСБ

Вероятна стабилизация котировок нефти марки Brent около уровня в $80 за баррель на торгах в среду на фоне явной перепроданности, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Снижение цен происходит, вероятно, в виду отсутствия интереса спекулянтов к рисковым активам: ввод эмбарго и "потолка" цен на российскую нефть в моменте не влияет на поставки, а опасения рецессии в развитых странах и затягивание цикла высоких ставок давят на рынок. Статистика от Американского института нефти показала сокращение запасов сырой нефти на 6,4 млн барр., а запасы бензинов и дистиллятов выросли на 5,9 и 3,5 млн барр. В среду выйдет статистика от Минэнерго, но в текущих условиях она вряд ли будет замечена рынком", - отмечает аналитик в комментарии.

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