Цена нефти к концу торгов в среду может вновь превысить $80/барр. - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent к концу торговой сессии в среду могут вновь превысить $80 за баррель из-за подготовки Россией ответных мер после введения "потолка" цен на нефть из РФ, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Курс рубля по отношению к доллару США, по мнению экспертов инвестбанка, способен удержаться вблизи уровня 63 руб./$1, однако и риск ослабления до 63,6 руб./$1 сохраняется.

Доходности ОФЗ во вторник преимущественно выросли на 2-5 б.п. В среду возможно снижение на ту же величину, поскольку результаты аукционов, скорее всего, будут положительными, указывают в Sber CIB. Многие инвесторы будут реинвестировать средства, которые они получат от погашения выпуска ОФЗ-26220 на 350 млрд рублей.

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