Повышенный спрос на короткие ОФЗ сохранится до конца недели - ПСБ

Повышенный спрос на короткие ОФЗ, скорее всего, сохранится до конца недели, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Доходности ОФЗ во вторник не изменились, доходность индекса суверенных гособлигаций RGBI также осталась на месте (9,23% годовых), - напоминает аналитик. - Минфин в среду традиционно проведет 3 серии аукционов без лимитов предложения: классический 7-летний ОФЗ 26237, новый 12-летний флоатер ОФЗ 29023 и 10-летний инфляционный линкер ОФЗ 52004. Также сегодня погашается выпуск с фиксированным купоном на 350 млрд. руб. - ожидаем повышенного спроса на 7-летний ОФЗ 26237 на аукционе. При этом до половины погашаемого выпуска, скорее всего, будет рефинансирована в короткие ОФЗ срочностью 1-3 года, что еще сильнее увеличит угол наклона кривой госбумаг".

По мнению Грицкевича, до конца недели сохранится повышенный спрос на короткие ОФЗ; при позитивных данных по инфляции эксперт не исключает покупок на среднем участке кривой. Спрос на длинные ОФЗ по-прежнему будет преимущественно удовлетворяться на аукционах.

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