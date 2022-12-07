Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика США, Китая и еврозоны:

- Индекс потребительского кредитования в США за октябрь;

- Сальдо торгового баланса Китая в ноябре;

- ВВП еврозоны за третий квартал 2022 года.

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