Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 7 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых до конца этого года, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили снижением торги во вторник на растущих опасениях рецессии в экономике США, причем для индекса S&P 500 падение зафиксировано четвертый раз подряд. Инфляция истощит финансовые запасы американцев и может привести к рецессии примерно в середине следующего года, полагает глава банка JPMorgan Chase Джейми Даймон. Его коллега из Goldman Sachs Дэвид Соломон также ожидает рецессии в ближайшие месяцы, и рынки, по его мнению, ждет неспокойный период.

Министерство торговли США во вторник сообщило, что дефицит внешнеторгового баланса страны в октябре увеличился на 5,5% - до $78,2 млрд. Показатель вырос до максимума за последние четыре месяца, но оказался ниже ожидавшихся аналитиками $80 млрд. Обнародованные ранее позитивные данные о деловой активности в сфере услуг и о числе новых рабочих мест в американской экономике заставили инвесторов усомниться в том, что Федрезерв готов замедлить темпы повышения ключевой процентной ставки.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном опускаются в ходе торгов в среду после выхода данных о падении китайского экспорта. Китайский Shanghai Composite к 8:17 МСК снизился на 0,26%. Гонконгский Hang Seng между тем подрос на 0,4%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 0,75%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в среду опустился на 0,9%. Южнокорейский KOSPI теряет 0,1% в ходе торгов.

Объем китайского экспорта в ноябре сократился на 8,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил $296,1 млрд, показали официальные данные. Показатель упал по итогам второго месяца подряд (в октябре снизился на 0,3%), причем темпы его снижения стали максимальными с февраля 2020 года. Специалисты связывают такое сокращение главным образом с падением спроса в мире на фоне замедления роста глобальной экономики. Объем импорта в прошлом месяце снизился на 10,6% в годовом выражении, до $226,2 млрд, после сокращения на 0,7% месяцем ранее. Профицит внешней торговли Китая в ноябре сократился до минимума с апреля - $69,84 млрд по сравнению с $85,15 млрд месяцем ранее и $71,7 млрд годом ранее.

Цены на нефть слабо поднимаются в среду утром после падения накануне на усиливающихся опасениях спада в мировой экономике и, соответственно, снижения спроса на нефть в 2023 году. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК в среду составила $79,62 за баррель, что на 0,34% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 4%, до $79,35 за баррель, что является самым низким значением с 3 января. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,22%, до $74,41 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на 3,5%, до $74,25 за баррель, минимума с 23 декабря 2021 года.

За последние три сессии как Brent, так и WTI потеряли в цене более 9%, несмотря на смягчение карантинных ограничений в Китае и вступление в силу европейского эмбарго на поставки российской нефти, а также инициативы по введению потолка цен на нефть из РФ.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти в 3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 22,789 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,642 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 декабря снизился всего на 0,01% и составил 109,01 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 819,48 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,6%), "РЖД-32" (+0,25%) и "РЖД-001P-17R" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-22" (-0,28%), "МТС-001P-20" (-0,22%) и "Газпромбанк БО-17" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ритейлер "Магнит" (MOEX: MGNT) завершил размещение 3-летних облигаций серии БО-004Р-01 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 30 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,15% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых. Купоны полугодовые.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) полностью разместило 3-летние облигации серии 003P-05R объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 25 ноября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял не выше 9,15% годовых, а первоначальный объем выпуска - "не менее 20 млрд рублей". Спрос инвесторов позволил компании увеличить объем выпуска до 30 млрд рублей и снизить ставку купона до 9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,31% годовых.

ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, г.Находка, Приморский край, входит в Global Ports) завершило размещение 5-летних облигаций серии 001Р-03R объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 2 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 11,57% годовых. Купоны полугодовые.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" полностью разместило 15-летние облигации серии 002Р-02 с офертой через 4 года объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 1 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,7% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 12,22% годовых. Купоны квартальные.

ВЭБ полностью разместил 2-летний выпуск облигаций серии ПБО-001Р-34 объемом 25 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 2 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,35% годовых, ей соответствует доходность к погашению 9,57% годовых. Купоны полугодовые.

АО "Атомэнергопром" ("дочка" "Росатома") завершило размещение 3-летних "зеленых" облигаций серии 001P-02 объемом 9 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 29 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,95% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 9,15% годовых.

ООО "Балтийский лизинг" доразместило выпуск облигации серии БО-П06 на 10 млрд рублей. Цена размещения составила 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению (24 сентября 2025 года) на уровне 11,2% годовых. Основной выпуск 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей компания разместила в конце сентября по ставке полугодового купона до погашения 10,9% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% - в дату завершения 6-го купона, в результате чего дюрация выпуска составит около 2,2 года.

РСХБ установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-01-002P объемом 5 млрд рублей на уровне 8,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,27% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 2 декабря. Техразмещение запланировано на 7 декабря.

АО "Газпромбанк" 7-26 декабря соберет заявки на 5-летний выпуск инвестиционных облигаций серии ГПБ-КИ-12 объемом 400 млн рублей. Облигации имеют 1 купонный период, ставка установлена на уровне 0,01% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Техразмещение запланировано на 27 декабря. Облигации предназначены для квалицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке.

Росдорбанк (MOEX: RDRB) установил ставку 9-го купона субординированных облигаций 2-й серии на уровне 9,5% годовых. Банк разместил 6-летние субординированные облигации 2-й серии объемом 300 млн рублей в декабре 2018 года по ставке 9,75% годовых. Ставка текущего купона - 13% годовых. Дата погашения выпуска - 12 декабря 2024 года. Других выпусков облигаций банка в обращении нет.

АО "Новая концессионная компания" установило ставку 3-го купона облигаций с индексируемым номиналом серии БО-02 на уровне 0,01% годовых. Эмитент разместил выпуск на 3 млрд рублей в декабре 2021 года. Ставка1-2-го купонов установлена в размере 4,49% годовых, купоны полугодовые. По выпуску предстоит оферта с исполнением 16 декабря. Срок обращения выпуска почти 29 лет (10499 дней), предусмотрена амортизация: начиная с 10-го года обращения (3440 дней) в дату выплаты купона будет выплачиваться по 2,5% от индексируемой номинальной стоимости.

АО "ДОМ.РФ" приобрело в рамках оферты 6 млн 96,974 тыс. облигаций серии 001P-06R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 25 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 24,39% выпуска. Компания разместила 20-летние бонды объемом 25 млрд рублей в июне 2019 года. Ставка текущего купона составляет 8,65% годовых.

Лизинговая компания "Простые решения" ("ПР-Лизинг") 27 декабря выкупит по оферте до 300 тыс. облигаций серии 002P-01 по цене 99,80% от номинала. Период предъявления требований о приобретении - с 19 до 23 декабря. Выпуск объемом 1,75 млрд рублей со сроком обращения 9 лет был размещен в октябре 2020 года по ставке ежемесячного купона 10% годовых до оферты с исполнением в феврале 2023 года.