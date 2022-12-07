.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%, после падения на 3,1% в сентябре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 3,5%. В январе-октябре промпроизводство увеличилось на 0,1%
 
Власти подготовили три варианта ответа на потолок цен на нефть
Российские власти рассматривают три варианта ответного механизма на введение странами G7 и ЕС потолка цен на импорт российской нефти, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники. Первый вариант - полный запрет на продажу нефти государствам,...
 
МФЦ будут предоставлять госуслуги по биометрии
Госуслуги, предоставляемые в многофункциональных центрах (МФЦ), могут стать доступными без предъявления паспорта, просто по биометрической идентификации. Такую возможность предусматривают поправки, подготовленные ко второму чтению законопроекта,...
 
Ипотека продолжает дорожать
В России продолжает дорожать ипотека: из-за рисков неплатежей 29 банков в ноябре повысили ставки, у некоторых они поднялись до 0,5 п.п. (0,5%). Расчеты по заказу "Известий" сделали в финансовом маркетплейсе "Сравни". Эта тенденция идет вразрез с...
 
07 декабря 2022 года 09:51

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 7 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых до конца этого года, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили снижением торги во вторник на растущих опасениях рецессии в экономике США, причем для индекса S&P 500 падение зафиксировано четвертый раз подряд. Инфляция истощит финансовые запасы американцев и может привести к рецессии примерно в середине следующего года, полагает глава банка JPMorgan Chase Джейми Даймон. Его коллега из Goldman Sachs Дэвид Соломон также ожидает рецессии в ближайшие месяцы, и рынки, по его мнению, ждет неспокойный период.

Министерство торговли США во вторник сообщило, что дефицит внешнеторгового баланса страны в октябре увеличился на 5,5% - до $78,2 млрд. Показатель вырос до максимума за последние четыре месяца, но оказался ниже ожидавшихся аналитиками $80 млрд. Обнародованные ранее позитивные данные о деловой активности в сфере услуг и о числе новых рабочих мест в американской экономике заставили инвесторов усомниться в том, что Федрезерв готов замедлить темпы повышения ключевой процентной ставки.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном опускаются в ходе торгов в среду после выхода данных о падении китайского экспорта. Китайский Shanghai Composite к 8:17 МСК снизился на 0,26%. Гонконгский Hang Seng между тем подрос на 0,4%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 0,75%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в среду опустился на 0,9%. Южнокорейский KOSPI теряет 0,1% в ходе торгов.

Объем китайского экспорта в ноябре сократился на 8,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил $296,1 млрд, показали официальные данные. Показатель упал по итогам второго месяца подряд (в октябре снизился на 0,3%), причем темпы его снижения стали максимальными с февраля 2020 года. Специалисты связывают такое сокращение главным образом с падением спроса в мире на фоне замедления роста глобальной экономики. Объем импорта в прошлом месяце снизился на 10,6% в годовом выражении, до $226,2 млрд, после сокращения на 0,7% месяцем ранее. Профицит внешней торговли Китая в ноябре сократился до минимума с апреля - $69,84 млрд по сравнению с $85,15 млрд месяцем ранее и $71,7 млрд годом ранее.

Цены на нефть слабо поднимаются в среду утром после падения накануне на усиливающихся опасениях спада в мировой экономике и, соответственно, снижения спроса на нефть в 2023 году. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК в среду составила $79,62 за баррель, что на 0,34% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 4%, до $79,35 за баррель, что является самым низким значением с 3 января. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,22%, до $74,41 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на 3,5%, до $74,25 за баррель, минимума с 23 декабря 2021 года.

За последние три сессии как Brent, так и WTI потеряли в цене более 9%, несмотря на смягчение карантинных ограничений в Китае и вступление в силу европейского эмбарго на поставки российской нефти, а также инициативы по введению потолка цен на нефть из РФ.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти в 3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 22,789 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,642 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 декабря снизился всего на 0,01% и составил 109,01 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 819,48 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,6%), "РЖД-32" (+0,25%) и "РЖД-001P-17R" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-22" (-0,28%), "МТС-001P-20" (-0,22%) и "Газпромбанк БО-17" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ритейлер "Магнит" (MOEX: MGNT) завершил размещение 3-летних облигаций серии БО-004Р-01 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 30 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,15% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых. Купоны полугодовые.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) полностью разместило 3-летние облигации серии 003P-05R объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 25 ноября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял не выше 9,15% годовых, а первоначальный объем выпуска - "не менее 20 млрд рублей". Спрос инвесторов позволил компании увеличить объем выпуска до 30 млрд рублей и снизить ставку купона до 9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,31% годовых.

ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, г.Находка, Приморский край, входит в Global Ports) завершило размещение 5-летних облигаций серии 001Р-03R объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 2 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 11,57% годовых. Купоны полугодовые.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" полностью разместило 15-летние облигации серии 002Р-02 с офертой через 4 года объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 1 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,7% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 12,22% годовых. Купоны квартальные.

ВЭБ полностью разместил 2-летний выпуск облигаций серии ПБО-001Р-34 объемом 25 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 2 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,35% годовых, ей соответствует доходность к погашению 9,57% годовых. Купоны полугодовые.

АО "Атомэнергопром" ("дочка" "Росатома") завершило размещение 3-летних "зеленых" облигаций серии 001P-02 объемом 9 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 29 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,95% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 9,15% годовых.

ООО "Балтийский лизинг" доразместило выпуск облигации серии БО-П06 на 10 млрд рублей. Цена размещения составила 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению (24 сентября 2025 года) на уровне 11,2% годовых. Основной выпуск 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей компания разместила в конце сентября по ставке полугодового купона до погашения 10,9% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% - в дату завершения 6-го купона, в результате чего дюрация выпуска составит около 2,2 года.

РСХБ установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-01-002P объемом 5 млрд рублей на уровне 8,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,27% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 2 декабря. Техразмещение запланировано на 7 декабря.

АО "Газпромбанк" 7-26 декабря соберет заявки на 5-летний выпуск инвестиционных облигаций серии ГПБ-КИ-12 объемом 400 млн рублей. Облигации имеют 1 купонный период, ставка установлена на уровне 0,01% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Техразмещение запланировано на 27 декабря. Облигации предназначены для квалицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке.

Росдорбанк (MOEX: RDRB) установил ставку 9-го купона субординированных облигаций 2-й серии на уровне 9,5% годовых. Банк разместил 6-летние субординированные облигации 2-й серии объемом 300 млн рублей в декабре 2018 года по ставке 9,75% годовых. Ставка текущего купона - 13% годовых. Дата погашения выпуска - 12 декабря 2024 года. Других выпусков облигаций банка в обращении нет.

АО "Новая концессионная компания" установило ставку 3-го купона облигаций с индексируемым номиналом серии БО-02 на уровне 0,01% годовых. Эмитент разместил выпуск на 3 млрд рублей в декабре 2021 года. Ставка1-2-го купонов установлена в размере 4,49% годовых, купоны полугодовые. По выпуску предстоит оферта с исполнением 16 декабря. Срок обращения выпуска почти 29 лет (10499 дней), предусмотрена амортизация: начиная с 10-го года обращения (3440 дней) в дату выплаты купона будет выплачиваться по 2,5% от индексируемой номинальной стоимости.

АО "ДОМ.РФ" приобрело в рамках оферты 6 млн 96,974 тыс. облигаций серии 001P-06R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 25 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 24,39% выпуска. Компания разместила 20-летние бонды объемом 25 млрд рублей в июне 2019 года. Ставка текущего купона составляет 8,65% годовых.

Лизинговая компания "Простые решения" ("ПР-Лизинг") 27 декабря выкупит по оферте до 300 тыс. облигаций серии 002P-01 по цене 99,80% от номинала. Период предъявления требований о приобретении - с 19 до 23 декабря. Выпуск объемом 1,75 млрд рублей со сроком обращения 9 лет был размещен в октябре 2020 года по ставке ежемесячного купона 10% годовых до оферты с исполнением в феврале 2023 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 декабря 2022 года 12:20
Среднесрочные ожидания по цене акций Роснефти преимущественно нейтральны - BCS Express
Среднесрочные ожидания по цене акций "Роснефти" преимущественно нейтральные, долгосрочная оценка положительная, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева. "Финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2022 года отражают, что компания даже в условиях непростой конъюнктуры...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 12:00
Котировки нефти могут краткосрочно вернуться на уровни выше $80/барр. - Банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти могут краткосрочно вернуться на уровни выше $80 за баррель Brent, если данные от Минэнерго США подтвердят снижение запасов сырья, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Существенное снижение нефтяных цен во вторник продолжилось, и фьючерсы Brent упали к $79,7/барр., обновив...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 11:41
Приостановка ВТБ выплаты по ряду субордов среднесрочно негативна для его акций - "Алго Капитал"
Временная приостановка банком ВТБ (по согласования с ЦБ РФ) выплаты купонного дохода по ряду выпусков субординированных облигаций, а также по выпуску бессрочных еврооблигаций негативна для котировок акций эмитента в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии старшего риск-менеджера...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 11:41
Рынок акций РФ утром продолжил снижение вслед за миром на опасениях глобальной рецессии, лидирует в откате ВТБ на новостях
Москва. 7 декабря. Рынок акций РФ утром в среду снижается на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры из-за опасений рецессии в мировой экономике; индекс Мосбиржи просел в район 2170 пунктов во главе с акциями ВТБ на новостях о приостановке банком выплат по ряду субордов.    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 11:21
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Citigroup
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Citigroup Inc. с целевой ценой $65,2 при потенциале роста 38% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Финансовые результаты Citigroup за III квартал 2022г были в целом неплохими. Выручка увеличилась на фоне...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 11:06
Среднесрочные перспективы девелоперов в РФ сдержанные - BCS Express
Аналитики BCS Express оценивают перспективы компаний-девелоперов на российском рынке как сдержанные в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Менеджмент девелопера "Самолет" рекомендует совету директоров на заседании в декабре перенести выплату дивидендов за 9...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 10:50
Котировки нефти Brent могут отскочить после провала - "БКС Мир инвестиций"
Котировки нефти Brent могут отскочить после провала, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" (БКС МИ) Альберт Короев. "Нефтяные котировки во вторник ускорили снижение, опустившись на минимумы года. Активные продажи начались еще в понедельник наряду с падением рынка США после выхода сильной...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 10:35
Вероятна стабилизация цены нефти около $80/барр. в среду - ПСБ
Вероятна стабилизация котировок нефти марки Brent около уровня в $80 за баррель на торгах в среду на фоне явной перепроданности, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Снижение цен происходит, вероятно, в виду отсутствия интереса спекулянтов к рисковым активам: ввод...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 10:23
Цена нефти к концу торгов в среду может вновь превысить $80/барр. - Sber CIB
тировки нефти марки Brent к концу торговой сессии в среду могут вновь превысить $80 за баррель из-за подготовки Россией ответных мер после введения "потолка" цен на нефть из РФ, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Курс рубля по отношению к доллару США, по мнению экспертов инвестбанка,...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 10:10
Повышенный спрос на короткие ОФЗ сохранится до конца недели - ПСБ
Повышенный спрос на короткие ОФЗ, скорее всего, сохранится до конца недели, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Доходности ОФЗ во вторник не изменились, доходность индекса суверенных гособлигаций RGBI также осталась на месте (9,23% годовых), - напоминает аналитик. - Минфин в...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 09:59
Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика США, Китая и еврозоны: - Индекс потребительского кредитования в США за октябрь; - Сальдо торгового баланса Китая в ноябре; - ВВП еврозоны за третий квартал 2022...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 09:49
Влияние аукционов Минфина на кривую ОФЗ в среду, вероятно, будет нейтральным - BCS Express
Влияние аукционов Минфина РФ на кривую доходностей ОФЗ на торгах в среду, вероятно, будет нейтральным, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. Аналитик напоминает, что инвесторам снова будут предложены три типа ОФЗ: выпуск 26237 с постоянным купоном; выпуск 29023 с переменным купоном...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 09:37
Индекс Мосбиржи начнет торги в среду с умеренного снижения - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду умеренным понижением не более чем на 0,8%, в диапазоне 2180-2195 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Инерция вечерних распродаж вторника создает условия для умеренно негативного открытия...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 09:25
Рубль может ослабнуть до 65 руб./$1 в ближайшее время - BCS Express
Курс рубля по отношению к доллару США может достигнуть уровня 65 руб./$1 в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Рубль достиг двухмесячных минимумов по доллару и четырехмесячных по юаню на торгах во вторник, а относительно евро провалился к уровням пятимесячной давности. За...    читать дальше
.
07 декабря 2022 года 09:19
Brent - $79,56 за баррель
S&P 500 завершил в минусе четвертую сессию кряду. Фондовые индексы стран АТР в основном снижаются на торгах в среду. Цены на нефть слабо растут в среду.    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.