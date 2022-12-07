Влияние аукционов Минфина на кривую ОФЗ в среду, вероятно, будет нейтральным - BCS Express

Влияние аукционов Минфина РФ на кривую доходностей ОФЗ на торгах в среду, вероятно, будет нейтральным, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Аналитик напоминает, что инвесторам снова будут предложены три типа ОФЗ: выпуск 26237 с постоянным купоном; выпуск 29023 с переменным купоном (привязан к RUONIA) и выпуск 52004 (инфляционный линкер). Размещение будет проходить в объемах допустимых остатков - 970 млрд руб. в сумме по трем выпускам, из которых 750 млрд руб. приходятся на флоатер 29023. При этом Минфин по примеру прошлых двух недель вряд ли предложит большие скидки, отмечает Карпунин.

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