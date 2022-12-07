Рубль может ослабнуть до 65 руб./$1 в ближайшее время - BCS Express

Курс рубля по отношению к доллару США может достигнуть уровня 65 руб./$1 в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Рубль достиг двухмесячных минимумов по доллару и четырехмесячных по юаню на торгах во вторник, а относительно евро провалился к уровням пятимесячной давности. За считанные дни декабря все завоевания нацвалюты были перекрыты. Отложенные ожидания восстановления инвалют стали реализовываться, причем достаточно быстро, и это не удивляет. Экспортные потоки замедляются, с чем помогают западные партнеры, вводя нерыночные санкции на отечественное сырье. А импорт активно восстанавливается после весеннего провала. По итогам года темп роста профицита торгового баланса страны уже не будет столь выдающимся как весной-летом. А это основной фактор давления на рубль. Более того, идет видимый переток из валют недружественных стран в валюты торговых партнеров, - пишет аналитик в обзоре инвесткомпании. - Относительно доллара рубль ослабляется немного медленнее, чем против азиатских валют. Здесь играет фактор дедолларизации. Тем не менее планка 61 руб./$1 теперь вряд ли вернется, а вот в качестве первого ориентира снижения рубля, как и ранее, рассматриваем область 65 руб./$1. Потенциал на 70 руб./$1 также не снимается, но это уже вопрос первого полугодия 2023 года".

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