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07 декабря 2022 года 09:19

Brent - $79,56 за баррель

S&P 500 завершил в минусе четвертую сессию кряду. Фондовые индексы стран АТР в основном снижаются на торгах в среду. Цены на нефть слабо растут в среду.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги во вторник на растущих опасениях рецессии в экономике США, причем для индекса S&P 500 падение зафиксировано четвертый раз подряд.

Инфляция истощит финансовые запасы американцев и может привести к рецессии примерно в середине следующего года, полагает глава банка JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) Джейми Даймон. Его коллега из Goldman Sachs Group (SPB: GS) Дэвид Соломон также ожидает рецессии в ближайшие месяцы, и рынки, по его мнению, ждет неспокойный период.

Тем временем министерство торговли США во вторник сообщило, что дефицит внешнеторгового баланса страны в октябре увеличился на 5,5% - до $78,2 млрд. Показатель вырос до максимума за последние четыре месяца, но оказался ниже ожидавшихся аналитиками $80 млрд.

Обнародованные ранее позитивные данные о деловой активности в сфере услуг и о числе новых рабочих мест в американской экономике заставили инвесторов усомниться в том, что Федрезерв готов замедлить темпы повышения ключевой процентной ставки, пишет Trading Economics.

"Рынок нервно начал эту неделю, поскольку сильные статданные из США ударили по надеждам инвесторов, что Федрезерв смягчит свою позицию в ближайшие месяцы", - написал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

"В конечном счете более важно, на какой именно отметке остановится Федрезерв, а не то, как быстро они до нее доберутся. Более сильный, чем ожидалось, рынок труда и позитивное настроение бизнеса повышают вероятность, что ставка превысит 5%", - добавил он.

Также участники рынка следили за корпоративными новостями.

Котировки бумаг JPMorgan Chase & Co. выросли на 0,2%, после того как аналитики банка Morgan Stanley (SPB: MS) улучшили рекомендацию для акций своего конкурента до "выше рынка" с "ниже рынка".

Акции PepsiCo Inc. (SPB: PEP) подешевели на 0,8%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков сократит несколько сотен рабочих мест в штаб-квартирах своих североамериканских подразделений, написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Капитализация AT&T Inc. (SPB: T) увеличилась на 2,2% на новости, что американская телекоммуникационная компания договорилась о выплате $6,25 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, вызванные раскрытием непубличной информации аналитикам.

Рыночная стоимость Signet Jewelers (SPB: SIG) подскочила на 20%, после того как компания, владеющая одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, улучшила прогноз прибыли и выручки на текущий финансовый год.

Тем временем энергетическая компания NRG Energy (SPB: NRG) достигла соглашения о покупке Vivint Smart Home Inc., работающей в сфере сервисов "умного дома", за $5,2 млрд с учетом задолженности. Котировки акций NRG Energy упали на 15%, бумаги Vivint Smart Home подскочили на 32%.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 350,76 пункта (1,03%) и составил 33596,34 пункта.

Лидерами снижения среди компонентов индекса стали бумаги Walt Disney Co. (SPB: DIS) (-3,8%) и Boeing Co. (SPB: BA) (-3,6%). В плюсе завершили торги акциями лишь шести компаний из тридцати, входящих в расчет индекса, причем их рост не превысил 0,8%.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 57,58 пункта (1,44%) - до 3941,26 пункта.

Nasdaq Composite упал на 225,05 пункта (2%) и составил 11014,89 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном опускаются в ходе торгов в среду после выхода данных о падении китайского экспорта.

Китайский Shanghai Composite к 8:17 МСК снизился на 0,26%. Гонконгский Hang Seng между тем подрос на 0,4%.

Объем китайского экспорта в ноябре сократился на 8,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил $296,1 млрд, показали официальные данные. Показатель упал по итогам второго месяца подряд (в октябре снизился на 0,3%), причем темпы его снижения стали максимальными с февраля 2020 года. Специалисты связывают такое сокращение главным образом с падением спроса в мире на фоне замедления роста глобальной экономики.

Объем импорта в прошлом месяце снизился на 10,6% в годовом выражении, до $226,2 млрд, после сокращения на 0,7% месяцем ранее.

Профицит внешней торговли Китая в ноябре сократился до минимума с апреля - $69,84 млрд по сравнению с $85,15 млрд месяцем ранее и $71,7 млрд годом ранее.

Котировки акций китайской девелоперской компании Country Garden Holdings (SPB: 2007) Co. падают на 9,8%. Компания объявила о дополнительной эмиссии акций на Гонконгской фондовой бирже по цене на 15% ниже рыночной на закрытие торгов во вторник. Country Garden намерена привлечь 4,81 млрд гонконгских долларов ($618,5 млн) и направить их на покрытие долговых обязательств.

В Гонконге активно снижаются акции и других девелоперов - Longfor Group Holdings Ltd. (-5,8%) и China Overseas Land & Investment Ltd. (-2%), а также нефтегазовых PetroChina Co. (SPB: 857) Ltd. (-1,4%) и CNOOC Ltd. (-1,3%).

В лидерах подъема - бумаги оператора казино Sands China (SPB: 1928) Ltd. (+5,9%), владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+5%) и автопроизводителя BYD Co. Ltd. (+4,9%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снижается в ходе торгов на 0,6%.

Акции Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, подешевели на 2,3%, производителя полупроводников Tokyo Electron Ltd. - на 3,2% и нефтегазовой Inpex Corp. - на 1,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в среду опустился на 0,9%.

ВВП Австралии в третьем квартале увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, согласно данным статистического бюро страны. Аналитики в среднем ожидали, что австралийская экономика в июле-сентябре выросла на 0,7%, пишет Trading Economics.

Во втором квартале ВВП страны увеличился на 0,9%. Таким образом, экономика Австралии демонстрирует подъем по итогам четвертого квартала подряд, однако темп ее увеличения стал минимальным за этот период на фоне слабого роста потребрасходов из-за высокой инфляции и повышения процентной ставки.

В годовом выражении ВВП в третьем квартале увеличился на 5,9% после подъема на 3,4% во втором и по сравнению с 6,2%, ожидавшимися аналитиками.

Бумаги одной крупнейших в мире горнодобывающих компаний Rio Tinto Ltd. снизились на 0,5%, нефтегазовой Woodside Energy Group Ltd. - на 2%.

Южнокорейский KOSPI теряет 0,1% в ходе торгов. Стоимость акций Samsung Electronics снизилась на 0,2%, Hyundai Motor - на 0,6%.

г Цены на нефть слабо поднимаются в среду после падения накануне на усиливающихся опасениях спада в мировой экономике и, соответственно, снижения спроса на нефть в 2023 году.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в среду составляет $79,56 за баррель, что на $0,21 (0,26%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $3,33 (4%), до $79,35 за баррель, что является самым низким значением с 3 января.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,1 (0,13%), до $74,35 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $2,68 (3,5%), до $74,25 за баррель, минимума с 23 декабря 2021 года.

За последние три сессии как Brent, так и WTI потеряли в цене более 9%, несмотря на смягчение карантинных ограничений в Китае и вступление в силу европейского эмбарго на поставки российской нефти, а также инициативы по введению потолка цен на нефть из РФ.

"Страх рецессии охватил рынок в связи с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики мировыми центробанками", - отмечает управляющий директор брокерской компании Vanir Global Markets Pte в Сингапуре Джеймс Уистлер, слова которого приводит агентство Bloomberg.

"Мы также видим отток ликвидности с рынка, поскольку трейдеры закрывают часть позиций в конце крайне волатильного года", - говорит эксперт.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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